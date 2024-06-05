Кодола о заводе в Череповце: «Ощущение, что ты в аду. Там очень тяжелый труд. После посещения думаешь: буду стараться в хоккей играть»

Теги Северсталь КХЛ Барыс Владислав Кодола Sports – Казахстан Хоккей

Форвард Владислав Кодола рассказал о поездке на завод в Череповце.

Нападающий ранее играл за «Северсталь».

«В Череповце, когда играл, нас командой возили на заводы, на экскурсию. Вывозили вглубь, где доменные печи. Везде листы, сталь.

Честно, было ощущение, что ты в аду. Не представляю, как там долго находиться. Мы приехали, нам рабочие шли на встречу по этим катакомбам. Они еще прям все черные.

Конечно, я понимаю, что это производство, их работа, без этого никуда. Но место жутковатое. После посещения думаешь: буду стараться в хоккей играть. 

Там очень тяжелый труд, и на здоровье все это влияет. Поэтому с этим местом немного жутковатые воспоминания», – сказал форвард «Барыса» Владислав Кодола.

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2 комментария
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«Такого» на такую работу не возьмут,не очкуй.
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ну вот, стимул пропал, и игра тоже
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