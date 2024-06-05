Андрей Назаров: «Идет полная деградация ведущих сборных, без России уровень ЧМ сильно упал. Мы видели всю мощь нашей команды в играх с Беларусью и Казахстаном»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров КХЛ ЧМ по хоккею Политика Чемпионат.com Sports – Казахстан Хоккей

Андрей Назаров считает, что без России уровень мировых сборных сильно упал.

Ранее президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

«Кроме чешского президента, про чемпионство сборной Чехии на чемпионате мира все давно забыли. Идет полная деградация ведущих сборных, так как без национальной команды России уровень турнира сильно упал.

Знаете, один мой знакомый в Истринском районе Подмосковья выращивает яблоки. Делает это с любовью, чисто для себя и друзей. У него неплохо получается, хотя он не великий агроном. Так что если сильно захотеть, то даже в Подмосковье можно снимать хороший урожай.

Также и в хоккее: если думать головой и допускать до участия в ведущих турнирах все главные хоккейные сборные, включая Россию, то уровень соревнования сразу вырастет.

Недавно мы видели всю силу и мощь нашей команды в играх со сборными Беларуси и Казахстана. Но ИИХФ, по всей видимости, хороший хоккейный «урожай» нынче не нужен, организация полностью ударилась в политику», – сказал бывший тренер российских клубов Назаров.

Роман Ротенберг: «Канада, США, финны деградируют в хоккее. От отсутствия России страдают. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену. И мы будем сильнее»

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18 комментариев
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Роман Борисыч, такой помощник главного тренера пропадает. Возьмите хоть в сборную, хоть в СКА.
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Бред бредский что тут скажешь.
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Европа скоро замёрзнет. Так по телевизору сказали.
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Он и сам понимает какую хрень несёт. Просто нужен интерес к своей персоне, а ничего дельного сказать не получается, вот и делает такого рода заявления в надежде, что его заметят. Выпавший из фавора придворный шут пытается вернуть себе место у стола. Его даже немножко жалко.
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Назаров , ты же говорил , что не смотрел ЧМ по хоккею -откуда тогда у тебя такой анализ ! ?
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Ответ Merk88
Роман Борисыч, такой помощник главного тренера пропадает. Возьмите хоть в сборную, хоть в СКА.
Интересно, они бы снюхались... или спились?
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Ответ Огюст
Назаров , ты же говорил , что не смотрел ЧМ по хоккею -откуда тогда у тебя такой анализ ! ?
кожева рассказал....хотя тоже не смотрел😂😂😂
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Ответ Silky Mitts
Он и сам понимает какую хрень несёт. Просто нужен интерес к своей персоне, а ничего дельного сказать не получается, вот и делает такого рода заявления в надежде, что его заметят. Выпавший из фавора придворный шут пытается вернуть себе место у стола. Его даже немножко жалко.
лучше бы чебуречную открыл в чебаркуле
+2
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+2
Ответ Merk88
Роман Борисыч, такой помощник главного тренера пропадает. Возьмите хоть в сборную, хоть в СКА.
им туда еще 2х кратного олимпийского надо...
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С казахами мощь в 1-0. А их просто унизили на ЧМ
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Ответ catcher69
лучше бы чебуречную открыл в чебаркуле
языком молоть куда как легче))
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Ну как можно не понимать, что такой мусорней в башке никогда не станешь снова тренером. И раньше то не понятно, кто и зачем приглашал его на должность главного тренера, а сейчас нужно просто забыть об этом клоуне.
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а похрен ли нам на них, Нази?
главное, у нас все хорошо.
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.отряд назаметил потерю бойца
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Это это штоль знакомый.аахахахахахахахах
"На днях стало известно, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок. По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% — у «Волга групагро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко." 17 февраля 2023.
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😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😄😄😄😅😅😅😅😅😅😅😅
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Без нас упало... не смешно взрослому дяде такое вещать
Зато мы крепчаем ... задним...
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Ответ Сергей Александров
языком молоть куда как легче))
естественно....чай не даром молотит наверняка
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