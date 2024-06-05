Андрей Назаров: «Идет полная деградация ведущих сборных, без России уровень ЧМ сильно упал. Мы видели всю мощь нашей команды в играх с Беларусью и Казахстаном»

Андрей Назаров считает, что без России уровень мировых сборных сильно упал.

Ранее президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

«Кроме чешского президента, про чемпионство сборной Чехии на чемпионате мира все давно забыли. Идет полная деградация ведущих сборных, так как без национальной команды России уровень турнира сильно упал.

Знаете, один мой знакомый в Истринском районе Подмосковья выращивает яблоки. Делает это с любовью, чисто для себя и друзей. У него неплохо получается, хотя он не великий агроном. Так что если сильно захотеть, то даже в Подмосковье можно снимать хороший урожай.

Также и в хоккее: если думать головой и допускать до участия в ведущих турнирах все главные хоккейные сборные, включая Россию, то уровень соревнования сразу вырастет.

Недавно мы видели всю силу и мощь нашей команды в играх со сборными Беларуси и Казахстана. Но ИИХФ, по всей видимости, хороший хоккейный «урожай» нынче не нужен, организация полностью ударилась в политику», – сказал бывший тренер российских клубов .

Роман Ротенберг: «Канада, США, финны деградируют в хоккее. От отсутствия России страдают. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену. И мы будем сильнее»