Евро-2024 стартует!

Германия сыграет с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы 15 июня в 00:00 (время Астаны). Германия является явным фаворитом, с коэффициентом на победу 1.29 от экспертов FONBET, в то время как на победу Шотландии FONBET дает 11.70. Ожидается, что в матче будет забито минимум три гола.

Шотландия, которая участвует в континентальном первенстве всего в четвертый раз, никогда не выходила из группы и имеет малые шансы на успех в этой игре. В группе А также играют Венгрия и Швейцария, которые объективно сильнее. Германия, как хозяева и один из главных претендентов на победу в Евро-2024, никогда не проигрывала Шотландии в официальных матчах, что делает их победу в этом матче весьма вероятной.