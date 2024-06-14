Евро-2024 стартует!

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Германия сыграет с Шотландией в матче открытия чемпионата Европы 15 июня в 00:00 (время Астаны). Германия является явным фаворитом, с коэффициентом на победу 1.29 от экспертов FONBET, в то время как на победу Шотландии FONBET дает 11.70. Ожидается, что в матче будет забито минимум три гола.

Шотландия, которая участвует в континентальном первенстве всего в четвертый раз, никогда не выходила из группы и имеет малые шансы на успех в этой игре. В группе А также играют Венгрия и Швейцария, которые объективно сильнее. Германия, как хозяева и один из главных претендентов на победу в Евро-2024, никогда не проигрывала Шотландии в официальных матчах, что делает их победу в этом матче весьма вероятной.

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