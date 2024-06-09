Титов о том, что Черчесов не возглавил клуб РПЛ: «Здесь много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен»
Егор Титов удивился тому, что Станислав Черчесов не возглавил клуб Мир РПЛ.
Бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша» на днях возглавил сборную Казахстана.
«Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему.
У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Черчесов о предложениях: «С руководителями клубов РПЛ не договаривались. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут»