Титов о том, что Черчесов не возглавил клуб РПЛ: «Здесь много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен»

Егор Титов удивился тому, что Станислав Черчесов не возглавил клуб Мир РПЛ.

Бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша» на днях возглавил сборную .

«Почему Черчесов не трудоустроился в ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему.

У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», – сказал бывший игрок « » и сборной России.

Черчесов о предложениях: «С руководителями клубов РПЛ не договаривались. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут»