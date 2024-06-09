Титов о том, что Черчесов не возглавил клуб РПЛ: «Здесь много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен»

Теги Спартак Егор Титов Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Sports – Казахстан Футбол

Егор Титов удивился тому, что Станислав Черчесов не возглавил клуб Мир РПЛ.

Бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша» на днях возглавил сборную Казахстана

«Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему.

У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

Черчесов о предложениях: «С руководителями клубов РПЛ не договаривались. Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А про Джикию?)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий