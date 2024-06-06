«Сплавлялись на байдарках с родителями, маршрут – 30 км. Хорошая тренировка на плечи». Форвард «Барыса» Кодола об отпуске

Форвард «Барыса» Владислав Кодола рассказал, что любит активный отдых.

«Перед сезоном много времени провожу с друзьями, с семьей на природе. В прошлом году с родителями сплавлялись на байдарках. Маршрут был 30 километров.

У нас есть река Сож, по ней сплавляемся. Тренировка хорошая на плечи получается. Мы вдвоем с супругой сплавлялись, она особо не гребла, поэтому я всеми этими делами занимался. Очень прикольно.

С палатками тоже нравится. Люблю проводить отпуск в Беларуси, потому что сам из Гомеля.

Родители, друзья – все там. Есть и в Череповце тоже, у меня и супруга оттуда. Был там, кстати, недавно перед обучением в Екатеринбурге.

В июле в Молодечно собираемся, там тоже есть сплав. Много красивых мест по маршруту будет, там классная природа», – сказал .