«Сплавлялись на байдарках с родителями, маршрут – 30 км. Хорошая тренировка на плечи». Форвард «Барыса» Кодола об отпуске

Теги гребля на байдарках и каноэ КХЛ Барыс Владислав Кодола Sports – Казахстан Хоккей

Форвард «Барыса» Владислав Кодола рассказал, что любит активный отдых.

«Перед сезоном много времени провожу с друзьями, с семьей на природе. В прошлом году с родителями сплавлялись на байдарках. Маршрут был 30 километров.

У нас есть река Сож, по ней сплавляемся. Тренировка хорошая на плечи получается. Мы вдвоем с супругой сплавлялись, она особо не гребла, поэтому я всеми этими делами занимался. Очень прикольно.

С палатками тоже нравится. Люблю проводить отпуск в Беларуси, потому что сам из Гомеля.

Родители, друзья – все там. Есть и в Череповце тоже, у меня и супруга оттуда. Был там, кстати, недавно перед обучением в Екатеринбурге.

В июле в Молодечно собираемся, там тоже есть сплав. Много красивых мест по маршруту будет, там классная природа», – сказал Кодола.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий