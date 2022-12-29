Санжар Адилов одержал досрочную победу

Казахстанский боец, претендент на титул лиги Eagle FC Санжар Адилов (9-1-1) завершил 2022 год боев в лиге Alash Pride.

Его соперником стал кыргызстанец Абдывасы Алманбет (10-6).

Адилов одержал победу удушением во втором раунде.

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