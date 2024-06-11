В Казахстане не прочь сыграть с Россией: «Есть желание обеих сторон, пока все на стадии переговоров» 

Теги Сборная России по футболу РФС сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана товарищеские матчи (сборные) Sports – Казахстан Футбол

Адилет Барменкулов оценил вероятность проведения матча Казахстана с Россией.

— В начале этого года говорили о возможном товарищеском матче сборных России и Казахстана. Есть ли возможность организовать встречу Черчесова со своей бывшей командой?

— У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Наша сборная всегда хотела бы получать такие практики, как игры с российской командой. Динамика такова: мы сыграли с Арменией, завтра матч с Азербайджаном, а с Россией сыграть нам еще интереснее.

Если получится договориться, то мы официально об этом объявим. Пока обсуждения по матчу между КФФ и РФС нет — есть желание от обеих сторон. Не могу говорить за российскую сторону, но мы и они хотели бы организовать эту встречу. 

В этом году будем смотреть на даты, ищем графики, а у сборной есть перегрузка по матчам. Будем думать над этим после полноценного включения Станислава Черчесова в работу с нашей сборной. Тогда будем думать и обсудим с ним возможность товарищеской игры с Россией. 

Пока у нас плотный график, но в случае предварительной договоренности между нашими федерациями мы все сообщим, — сказал президент Казахстанской федерации футбола.

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8 комментариев
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Дзюба позвонит Стасу, что готов отыграть за Казахстан
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Стас даёт результаты
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Желание - неправильное слово. Мы говорим - стремление.
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Политес😏
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Давно пора Чеферину создать отборочную группу в ручную: из 1-ой корзины Португалию, из 2-ой Сербию, нас из 3-ей, из 4-ой Казахстан, из 5-ой Беларусь, из 6-ой какое-нибудь Сан-Марино. Визг о нежелании играть будет минимальным (или вообще не будет).
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Ответ 4akyr
Может организовать кубок СНГ😅
А что не плохая так идея. И ещё приглашённая сборная Северная Корея, как в кубке КОНКАКАФ
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Ответ Подкат Мальдини
Стас даёт результаты
Без раскачки
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