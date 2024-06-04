Владислав Кодола: «КХЛ надо попробовать раунд плей-ин, как в Беларуси. Будет больше игр, зрелищности и шансов для команд»

Теги КХЛ Барыс Кубок Гагарина правила Владислав Кодола высшая лига Беларусь Sports – Казахстан Хоккей

Владислав Кодола высказался о том, какое нововведение хотел бы увидеть в КХЛ.

Сейчас в плей-офф участвуют 16 из 23 команд Фонбет чемпионата КХЛ.

«В белорусском хоккее есть раунд плей-ин. С этим нововведением будет больше игр, больше зрелищности, и шанс для команд, которые не попали в плей-офф, попасть в этот розыгрыш.

Конечно, все от руководства КХЛ зависит, как они придумают, но надо пробовать.

Если смотреть со стороны игрока, если моя команда напрямую не попадает в плей-офф, то дополнительная возможность поучаствовать, конечно, плюс», – сказал форвард «Барыса» Владислав Кодола.

Формат плей-ин применяется в НБА. Команды, занявшие места с 7-го по 10-е в каждой конференции, проводят мини-турнир. По его результатам определяются две команды, которые попадут в плей-офф.

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1 комментарий
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Плей-ин вроде как во всех европейских лигах есть, но он скорее проводится из-за нехватки команд для полноценных 8 пар, как в НХЛ или КХЛ. С ума сойти можно 5 раундов на вылет играть))
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