Владислав Кодола: «КХЛ надо попробовать раунд плей-ин, как в Беларуси. Будет больше игр, зрелищности и шансов для команд»

Владислав Кодола высказался о том, какое нововведение хотел бы увидеть в КХЛ.

Сейчас в плей-офф участвуют 16 из 23 команд Фонбет чемпионата КХЛ.

«В белорусском хоккее есть раунд плей-ин. С этим нововведением будет больше игр, больше зрелищности, и шанс для команд, которые не попали в плей-офф, попасть в этот розыгрыш.

Конечно, все от руководства КХЛ зависит, как они придумают, но надо пробовать.

Если смотреть со стороны игрока, если моя команда напрямую не попадает в плей-офф, то дополнительная возможность поучаствовать, конечно, плюс», – сказал форвард «Барыса» Владислав Кодола.

Формат плей-ин применяется в НБА. Команды, занявшие места с 7-го по 10-е в каждой конференции, проводят мини-турнир. По его результатам определяются две команды, которые попадут в плей-офф.