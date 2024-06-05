Боец ММА Хамитов о зарплате Черчесова в сборной Казахстана: «Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!»
Куат Хамитов высказался о зарплате Станислава Черчесова в сборной Казахстана.
3 июня бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана. Сообщалось, что 60-летний специалист будет получать на новой должности 1,2 миллиона евро в год.
Федерация футбола Казахстана назвала эту сумму «существенно завышенной» и заявила, что финансирование не осуществляется за счет бюджета страны.
«Если бы этот тренер бесплатно тренировал сборную Казахстана, то я бы поверил бы в то, что они покажут результат…
А так, получать полтора миллиона тенге в день, то это не стоит того, чтобы рисковать народными деньгами.
Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!» – заявил казахстанский боец ММА.
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Вопрос к Хамитову: он своим тренерам не платит?
Сам за еду работает? Или доплачивает?
Черчесов, как тренер, чемпион Польши, Венгрии. И не скажу, что наша сборная с ним во главе, выступила плохо. Больше того: выступила выше ожиданий.
Победы на ЧЕ?
При всей моей любви к Казахстану, даже просто выход на турнир будет грандиозным успехом.
Сам-то автор высказывания чем знаменит, кроме весьма спорных заявлений в соцсетях?
Никого не должны удивлять приличные надбавки за то что тренируешь сборную Монголии, а не Испании.