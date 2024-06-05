Боец ММА Хамитов о зарплате Черчесова в сборной Казахстана: «Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!»

Куат Хамитов высказался о зарплате Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

3 июня бывший тренер сборной России возглавил сборную . Сообщалось, что 60-летний специалист будет получать на новой должности 1,2 миллиона евро в год.

Федерация футбола Казахстана назвала эту сумму «существенно завышенной» и заявила, что финансирование не осуществляется за счет бюджета страны.

«Если бы этот тренер бесплатно тренировал сборную Казахстана, то я бы поверил бы в то, что они покажут результат…

А так, получать полтора миллиона тенге в день, то это не стоит того, чтобы рисковать народными деньгами.

Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!» – заявил казахстанский боец ММА.