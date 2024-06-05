Боец ММА Хамитов о зарплате Черчесова в сборной Казахстана: «Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!»

Теги Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу MMA деньги Куат Хамитов Футбол

Куат Хамитов высказался о зарплате Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

3 июня бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана. Сообщалось, что 60-летний специалист будет получать на новой должности 1,2 миллиона евро в год.

Федерация футбола Казахстана назвала эту сумму «существенно завышенной» и заявила, что финансирование не осуществляется за счет бюджета страны.

«Если бы этот тренер бесплатно тренировал сборную Казахстана, то я бы поверил бы в то, что они покажут результат…

А так, получать полтора миллиона тенге в день, то это не стоит того, чтобы рисковать народными деньгами.

Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!» – заявил казахстанский боец ММА. 

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27 комментариев
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А этот боец ММА Хамитов бесплатно дерется? Или все таки ему платят деньги? чем усатый хуже?
+22
-6
+16
Ну так то прав. Можно было найти более квалифицированного коуча за меньшие деньги. Те же грузины платят Саньолу лишь 200к в год, а Усач получает почти на уровне Далича из Хорватии
+20
-8
+12
Ответ QWertY
Ну так то прав. Можно было найти более квалифицированного коуча за меньшие деньги. Те же грузины платят Саньолу лишь 200к в год, а Усач получает почти на уровне Далича из Хорватии
Во-первых, федерация сумму не подтвердила, мало того, заявила, что внебюджетные средства пойдут.
Во-вторых, читаем "Если бы этот тренер бесплатно тренировал..."
Вопрос к Хамитову: он своим тренерам не платит?
Сам за еду работает? Или доплачивает?
+13
-2
+11
Ответ Alex1104
Во-первых, федерация сумму не подтвердила, мало того, заявила, что внебюджетные средства пойдут. Во-вторых, читаем "Если бы этот тренер бесплатно тренировал..." Вопрос к Хамитову: он своим тренерам не платит? Сам за еду работает? Или доплачивает?
Ну тут по классике. Сумма завышена в 2-3 раза и платит не федерация, а некий фонд, принадлежащий местному олигарху который тесно сотрудничает с государством
+8
0
+8
Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
Ему конечно не 1.2 платят, но результат дает в отличии Станислава Саламыча
Какой результат? Гоняет местных мешков?
Черчесов, как тренер, чемпион Польши, Венгрии. И не скажу, что наша сборная с ним во главе, выступила плохо. Больше того: выступила выше ожиданий.
+7
0
+7
Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
Комментарий скрыт
А Саламыч уже какие-то матчи провёл со сборной Казахстана, чтобы утверждать про отсутствие результатов?
+5
0
+5
А Куат Хамитов чего ждет от сборной Казахстана?
Победы на ЧЕ?
При всей моей любви к Казахстану, даже просто выход на турнир будет грандиозным успехом.
Сам-то автор высказывания чем знаменит, кроме весьма спорных заявлений в соцсетях?
+4
0
+4
Очень ценное мнение
+2
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+2
По привычке выдал что-то на трэшточном.
+1
0
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Так тренер четвертьфиналист ЧМ, он свою профпригодность, хоть на бумаге, но доказал
+2
-1
+1
У них там тоже, как мимо кассы, так "рисковать народными деньгами". Знакомо.
+1
0
+1
А, что этот Хамитов делают для народа своими боями?
+1
0
+1
Ответ ramzan.merzhoev@icloud.com
Ему конечно не 1.2 платят, но результат дает в отличии Станислава Саламыча
Какой результат он дает? Где он дерется? На первпнство водокачки?)
+1
0
+1
Закономерный вопрос - а чем лучше? У Мамбета Хамитова бомбить перестанет?
+4
-4
0
Сказал потомок шумеров йоу
0
0
0
Ответ QWertY
Ну так то прав. Можно было найти более квалифицированного коуча за меньшие деньги. Те же грузины платят Саньолу лишь 200к в год, а Усач получает почти на уровне Далича из Хорватии
Еще бы квалифицированных футболистов найти уровня сборной Грузии, а лучше Хорватии.
Никого не должны удивлять приличные надбавки за то что тренируешь сборную Монголии, а не Испании.
+1
-1
0
Ответ Alex1104
Во-первых, федерация сумму не подтвердила, мало того, заявила, что внебюджетные средства пойдут. Во-вторых, читаем "Если бы этот тренер бесплатно тренировал..." Вопрос к Хамитову: он своим тренерам не платит? Сам за еду работает? Или доплачивает?
Почему сумма и источник финансирования тайна за семью печатями?
+1
-1
0
Ответ QWertY
Ну так то прав. Можно было найти более квалифицированного коуча за меньшие деньги. Те же грузины платят Саньолу лишь 200к в год, а Усач получает почти на уровне Далича из Хорватии
А Саньоль, это кто? Помню такого игрока Вилли Саньоля, а тренера такого нигде не видел, кроме сборной Грузии
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Ответ Дмитрий Шиянов
А Саньоль, это кто? Помню такого игрока Вилли Саньоля, а тренера такого нигде не видел, кроме сборной Грузии
Это он. Тренировал немного.
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Ответ Okaka
ну ты наивный
В чем, мой юный друг?
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