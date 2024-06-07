Орехов про 1:10 Казахстана от США: «Не сказал бы, что счет отражает картинку игры. Досадное поражение, конечно, но мы получили урок»
Валерий Орехов прокомментировал выступление Казахстана на ЧМ по хоккею-2024.
– Как оцените чемпионат мира для сборной Казахстана?
– Изначально у нас стоит задача остаться в элите. И самую главную для себя задачу мы выполнили. Конечно, все хотят попасть в плей-офф. Но таковы обстоятельства. На сегодняшний день мы находимся там, где находимся. Нам есть к чему стремиться и куда расти.
– Поражение 1:10 от США – самое болезненное в карьере?
– Да я бы не сказал, что счет отражает саму картинку игры. Можно проиграть 1:0 и играть плохо, а можно хорошо и проиграть 1:10.
Не сказал бы, что у нас там было обидное поражение, конечно, досадное, но мы также получили определенный урок и выиграли следующий важный матч.
– Польши не было на чемпионатах мира 22 года. Сложно было выходить на игру с этой командой?
– Они выходили заряженными, им нечего было терять, да и нам тоже. Понимали, что они побегут, будут толкаться, биться, выжимать свой максимум. Нам нужно было просто перетерпеть определенный момент и показать свой класс.
Считаю, что мы выше уровнем команда. Мы дождались своих моментов, воспользовались ими и довели игру до победы, – сказал защитник «Металлурга» и сборной Казахстана Валерий Орехов.