Орехов про 1:10 Казахстана от США: «Не сказал бы, что счет отражает картинку игры. Досадное поражение, конечно, но мы получили урок»

Теги Металлург Мг Сборная США по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Сборная Польши по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Валерий Орехов Sports – Казахстан Хоккей

Валерий Орехов прокомментировал выступление Казахстана на ЧМ по хоккею-2024.

– Как оцените чемпионат мира для сборной Казахстана?

– Изначально у нас стоит задача остаться в элите. И самую главную для себя задачу мы выполнили. Конечно, все хотят попасть в плей-офф. Но таковы обстоятельства. На сегодняшний день мы находимся там, где находимся. Нам есть к чему стремиться и куда расти.

– Поражение 1:10 от США – самое болезненное в карьере?

– Да я бы не сказал, что счет отражает саму картинку игры. Можно проиграть 1:0 и играть плохо, а можно хорошо и проиграть 1:10.

Не сказал бы, что у нас там было обидное поражение, конечно, досадное, но мы также получили определенный урок и выиграли следующий важный матч.

– Польши не было на чемпионатах мира 22 года. Сложно было выходить на игру с этой командой?

– Они выходили заряженными, им нечего было терять, да и нам тоже. Понимали, что они побегут, будут толкаться, биться, выжимать свой максимум. Нам нужно было просто перетерпеть определенный момент и показать свой класс.

Считаю, что мы выше уровнем команда. Мы дождались своих моментов, воспользовались ими и довели игру до победы, – сказал защитник «Металлурга» и сборной Казахстана Валерий Орехов.

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