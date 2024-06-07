Черчесов о крике в раздевалке: «Строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил. Если бы вы видели меня в «Ференцвароше», то спросили: «Это точно Черчесов?»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу Ференцварош Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов ответил на вопрос, старается ли изучать психологию.

– Вы кричите в раздевалке?

– Нет. Я строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил, как я это называю.

– На кого?

– После матча в Катаре (сборная России в 2016 году уступила в товарищеском матче – 1:2). Хорошо, что бутылки были пластмассовые.

– На кого орали?

– Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же команда.

Не может быть тренер не эмоциональный. Кстати, я никогда установки по бумажке не читал. Почему? Когда ты что‑то читаешь или подсматриваешь, то чего‑то не знаешь.

Но я же могу что‑то забывать. Зато у меня есть тренерский штаб, и мне аккуратно подсказывают.

Когда ты собираешь состав, то многие нюансы учитываешь. Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри.

– Психологию стараетесь изучать?

– Какой психолог расскажет, как тренировать команду, где представлены игроки из 20 стран? С ними же надо как‑то общаться.

Могу сказать такую вещь: если бы вы видели меня там [в «Ференцвароше»] на работе, то спросили: «Это точно Черчесов?» С виду, да. А на самом деле, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

23 комментария
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Полкан это он про Газзаева?
+89
-1
+88
Ответ Marat Sultanov
Полкан это он про Газзаева?
🐕‍🦺
+29
0
+29
Ответ Вячеслав Припузов
🐕‍🦺
🦴
+24
0
+24
"Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри."
Ничёссе. Это как? Тоже так хочу) Профессор Чарльз Ксавье нервно курит в сторонке)
+8
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+7
"Это точно Черчесов ? С виду, да, а на самом деле главный тренер сборной Казахстана"👍🏻
+7
-1
+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри." Ничёссе. Это как? Тоже так хочу) Профессор Чарльз Ксавье нервно курит в сторонке)
Если сначала душ а потом завтрак, то Черчесов конечно же знает что внутри )
+7
-1
+6
Часто спускать полкана вредно для мужского здоровья, появляется зависимость, а оттуда и прочие проблемы. Да и странно как-то, в общественном месте при людях это в лучшем случае хулиганство, а то и что посерьезнее. А если допустить, что с основном командой допускались несовершеннолетние футболисты из юношеских команд, то это так-то статья посерьезнее.
+5
0
+5
- Вы кричите?
- только поглядываю
- Вы бьете?
- только в душ отвожу
- вы насилуете?
- только один раз Полкана спустил.
+4
0
+4
«Строго поглядываю» - можно даже сказать напыщенно…
+3
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+3
Это точно тренер?
С виду да, а на самом деле нет.
+3
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+2
Ответ Alex Miheev
Если сначала душ а потом завтрак, то Черчесов конечно же знает что внутри )
Осуждаю, но плюс поставил))))
+2
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Попробовал бы, там все , как Денисов борзые, другой менталитет.
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+1
Редактор вообще работает? Правила построения предложений знает? Вообще понимаете, что совсем разные смыслы имеют предложения «один раз только Полкана спустил» (это можно понять что один раз он спустил только(!!!) Полкана, как-будто мог еще кого-то спустить, но решил только(!) его одного спустить). И совсем другой смысл имеет предложение «Только один раз Полкана спустил» - это значит всего раз воспользовался, скажем так, помощью Полкана.
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Ну все, завтра на баннерах всех интернет-помоек страны. "Черчесов спускает полкана", без регистрации и СМС.
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Помыл хоть Полкана прежде чем спускать?
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Полкана спустил - шептуна пустил, переиначил как обычно степной генерал
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Стас привык в дУше кричать, какие раздевалки…
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"Кстати, я никогда установки по бумажке не читал.."
Мне из таких тренеров только Брежнев приходит на ум..
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Не исключено, что именно необходимость общаться на английском и немецком, а "не одним словом лезть в голову" Черчесову на пользу. Да, и имидж дольше держится.
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"спустить полкана".. больше не для раздевалки, а для сортира подходит
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Ответ Marat Sultanov
Полкан это он про Газзаева?
Наконец то узнали, что Газзаев работает в тренерском штабе Черчесова...
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Так и сказал бы ищу работу
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