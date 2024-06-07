Черчесов о крике в раздевалке: «Строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил. Если бы вы видели меня в «Ференцвароше», то спросили: «Это точно Черчесов?»

Станислав Черчесов ответил на вопрос, старается ли изучать психологию.

– Вы кричите в раздевалке?

– Нет. Я строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил, как я это называю.

– На кого?

– После матча в Катаре (сборная России в 2016 году уступила в товарищеском матче – 1:2). Хорошо, что бутылки были пластмассовые.

– На кого орали?

– Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же команда.

Не может быть тренер не эмоциональный. Кстати, я никогда установки по бумажке не читал. Почему? Когда ты что‑то читаешь или подсматриваешь, то чего‑то не знаешь.

Но я же могу что‑то забывать. Зато у меня есть тренерский штаб, и мне аккуратно подсказывают.

Когда ты собираешь состав, то многие нюансы учитываешь. Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри.

– Психологию стараетесь изучать?

– Какой психолог расскажет, как тренировать команду, где представлены игроки из 20 стран? С ними же надо как‑то общаться.

Могу сказать такую вещь: если бы вы видели меня там [в «Ференцвароше»] на работе, то спросили: «Это точно Черчесов?» С виду, да. А на самом деле, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.