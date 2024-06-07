Черчесов о крике в раздевалке: «Строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил. Если бы вы видели меня в «Ференцвароше», то спросили: «Это точно Черчесов?»
Станислав Черчесов ответил на вопрос, старается ли изучать психологию.
– Вы кричите в раздевалке?
– Нет. Я строго поглядываю. Один раз только Полкана спустил, как я это называю.
– На кого?
– После матча в Катаре (сборная России в 2016 году уступила в товарищеском матче – 1:2). Хорошо, что бутылки были пластмассовые.
– На кого орали?
– Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же команда.
Не может быть тренер не эмоциональный. Кстати, я никогда установки по бумажке не читал. Почему? Когда ты что‑то читаешь или подсматриваешь, то чего‑то не знаешь.
Но я же могу что‑то забывать. Зато у меня есть тренерский штаб, и мне аккуратно подсказывают.
Когда ты собираешь состав, то многие нюансы учитываешь. Когда футболист заходит на завтрак, уже понятно, что у него внутри.
– Психологию стараетесь изучать?
– Какой психолог расскажет, как тренировать команду, где представлены игроки из 20 стран? С ними же надо как‑то общаться.
Могу сказать такую вещь: если бы вы видели меня там [в «Ференцвароше»] на работе, то спросили: «Это точно Черчесов?» С виду, да. А на самом деле, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Ничёссе. Это как? Тоже так хочу) Профессор Чарльз Ксавье нервно курит в сторонке)
- только поглядываю
- Вы бьете?
- только в душ отвожу
- вы насилуете?
- только один раз Полкана спустил.
С виду да, а на самом деле нет.
Мне из таких тренеров только Брежнев приходит на ум..