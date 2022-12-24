Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

Новый аким равнодушен к футболу.

Костанайский «Тобол» из-за сокращения бюджета может лишиться большинства игроков основы: область покинул футбольный аким Архимед Мухамбетов, и клуб может остаться без спонсорских денег. Общая сумма финансирования из областного бюджета составит скромные по футбольным меркам 1,2 млрд тенге.

Рассказываем, кто уже ушел из стана экс-чемпионов, а кто только планирует покинуть клуб.

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Главный тренер Милан Миланович, вероятнее всего, уйдет из команды. Под руководством серба костанайцы провели пятнадцать матчей в КПЛ (десять побед, две ничьи и три поражения). Серб сменил в мае Александра Москаленко и помог клубу завоевать бронзовые медали чемпионата.

Может уехать из Костаная молодой воспитанник клуба Роман Асранкулов. Серьезные планы на защитника есть у «Атырау». В минувшем сезоне Асранкулов провел за костанайцев 10 матчей. Игрок отметился одним ассистом в Кубке Казахстана и забил три мяча в пяти матчах во Второй лиге за «Тобол М».

Уже точно покинул клуб защитник Душан Йованчич: «Астана» объявила о подписании контракта с сербским защитником. Тридцатидвухлетний игрок завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.

Йованчич был железным игроком основы «желто-зеленых»: защитник забил 3 мяча и сделал 2 голевые в КПЛ-2022.

Может отправиться в «Астану» другой защитник-легионер – Алекса Аманович. Македонец выступал за костанайцев на протяжении трех сезонов и стал одним из открытий КПЛ.

Полузащитник «Тобола» Асхат Тагыберген интересен Бабаяну и «Астане». Лучший полузащитник Казахстана уже выступал за клуб в сезоне 2016-2017, и не прочь вернуться в команду.

Сергей Малый тоже не прочь отправиться в столичный клуб. По информации Metaratings.kz, Малый присоединится к команде на первом учебно-тренировочном сборе. Защитник сборной Казахстана уже выступал за столичный клуб с 2016 по 2020 годы.

Все перечисленные не понаслышке знакомы с тренером «Астаны» Григорием Бабаяном: коуч работал с игроками в «Астане» и «Тоболе» и доверяет игрокам.

Главную звезду команды, экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зорана Тошича слухи отправляют в «Актобе» и «Каспий».

При этом неизвестно, захотят ли клубы видеть в своем составе возрастного игрока, или это агенты Тошича пытаются разогреть интерес к своему клиенту, однако шансы на то, что высокооплачиваемый легионер останется в Костанае крайне малы.

За полтора года серб сыграл 48 матчей, забил 11 голов и отдал 13 голевых передач.

Не спит и серебряный призер КПЛ – «Актобе». Клуб серьезно нацелился на Багдата Каирова. Каиров – воспитанник «Актобе» и вполне может вернуться в родную команду.

Главный тренер «красно-белых» Карпович заинтересован в трансфере Александра Марочкина: опытный защитник сборной Казахстана должен помочь «Актобе» в борьбе за чемпионство.

Лучший бомбардир костанайского клуба Игорь Сергеев может перебраться в «Торпедо». Московский клуб планировал приобрести футболиста в начале года, но тогда «Тобол» не захотел расставаться с игроком.

А кто придет взамен?

Слухи отправляют вратаря «Тараза» и сборной Казахстана Мухаметжана Сейсена в Костанай. Южане покинули КПЛ из-за проблем с финансами, а в Костанае есть проблема с голкиперами: сроки восстановления Мокина неизвестны, а запасные вратари клуба не выглядят надежными.

Может прийти в «Тобол» защитник сборной Казахстана Михаил Габышев. Игрок не вписывается в стратегию Бабаяна, и вероятен его трансфер в Костанай.

Ситуация выглядит крайне опасной: вынужденная перестройка состава вряд ли хорошо скажется на выступлении в следующем сезоне. Похожая ситуация уже была в Костанае: в 2011-м из-за конфликтов клуб покинули большинство лидеров. Несмотря на стабильное финансирование, костанайцы стали чемпионами спустя одиннадцать лет, на долгие годы получив обидное прозвище «чемпионы второй шестерки».

Что ждет «Тобол» в следующем году и сможет ли клуб сохранить часть лидеров?

Будем надеяться.

Фото: ФК «Тобол» ,ФК «Астана»