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Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

Алекса Аманович Алекса Аманович
Александр Марочкин
Зоран Тошич Зоран Тошич
Асхат Тагыберген Асхат Тагыберген
Тобол Тобол
Душан Йованчич Душан Йованчич
Роман Асранкулов Роман Асранкулов
Багдат Каиров
Григорий Бабаян Григорий Бабаян
Игорь Сергеев Игорь Сергеев
Sports.ru - Казахстан
Сергей Малый Сергей Малый
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Новый аким равнодушен к футболу. 

Костанайский «Тобол» из-за сокращения бюджета может лишиться большинства игроков основы: область покинул футбольный аким Архимед Мухамбетов, и клуб может остаться без спонсорских денег. Общая сумма финансирования из областного бюджета составит скромные по футбольным меркам 1,2 млрд тенге. 

Рассказываем, кто уже ушел из стана экс-чемпионов, а кто только планирует покинуть клуб. 

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Главный тренер Милан Миланович, вероятнее всего, уйдет из команды. Под руководством серба костанайцы провели пятнадцать матчей в КПЛ (десять побед, две ничьи и три поражения). Серб сменил в мае Александра Москаленко и помог клубу завоевать бронзовые медали чемпионата. 

Может уехать из Костаная молодой воспитанник клуба Роман Асранкулов. Серьезные планы на защитника есть у «Атырау». В минувшем сезоне Асранкулов провел за костанайцев 10 матчей. Игрок отметился одним ассистом в Кубке Казахстана и забил три мяча в пяти матчах во Второй лиге за «Тобол М».

Уже точно покинул клуб защитник Душан Йованчич: «Астана» объявила о подписании контракта с сербским защитником. Тридцатидвухлетний игрок завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.

Йованчич был железным игроком основы «желто-зеленых»: защитник забил 3 мяча и сделал 2 голевые в КПЛ-2022.

Может отправиться в «Астану» другой защитник-легионер – Алекса Аманович. Македонец выступал за костанайцев на протяжении трех сезонов и стал одним из открытий КПЛ. 

Полузащитник «Тобола» Асхат Тагыберген интересен Бабаяну и «Астане». Лучший полузащитник Казахстана уже выступал за клуб в сезоне 2016-2017, и не прочь вернуться в команду. 

Сергей Малый тоже не прочь отправиться в столичный клуб. По информации Metaratings.kz, Малый присоединится к команде на первом учебно-тренировочном сборе. Защитник сборной Казахстана уже выступал за  столичный клуб с 2016 по 2020 годы. 

Все перечисленные не понаслышке знакомы с тренером «Астаны» Григорием Бабаяном: коуч работал с игроками в «Астане» и «Тоболе» и доверяет игрокам. 

Главную звезду команды, экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зорана Тошича слухи отправляют в «Актобе» и «Каспий». 

При этом неизвестно, захотят ли клубы видеть в своем составе возрастного игрока, или это агенты Тошича пытаются разогреть интерес к своему клиенту, однако шансы на то, что высокооплачиваемый легионер останется в Костанае крайне малы. 

За полтора года серб сыграл 48 матчей, забил 11 голов и отдал 13 голевых передач.

Не спит и серебряный призер КПЛ – «Актобе». Клуб серьезно нацелился на Багдата Каирова. Каиров – воспитанник «Актобе» и вполне может вернуться в родную команду. 

Главный тренер «красно-белых» Карпович заинтересован в трансфере Александра Марочкина: опытный защитник сборной Казахстана должен помочь «Актобе» в борьбе за чемпионство. 

Лучший бомбардир костанайского клуба Игорь Сергеев может перебраться в «Торпедо». Московский клуб планировал приобрести футболиста в начале года, но тогда «Тобол» не захотел расставаться с игроком.

А кто придет взамен?

Слухи отправляют вратаря «Тараза» и сборной Казахстана Мухаметжана Сейсена в Костанай. Южане покинули КПЛ из-за проблем с финансами, а в Костанае есть проблема с голкиперами: сроки восстановления Мокина неизвестны, а запасные вратари клуба не выглядят надежными. 

Может прийти в «Тобол» защитник сборной Казахстана Михаил Габышев. Игрок не вписывается в стратегию Бабаяна, и вероятен его трансфер в Костанай. 

Ситуация выглядит крайне опасной: вынужденная перестройка состава вряд ли хорошо скажется на выступлении в следующем сезоне. Похожая ситуация уже была в Костанае: в 2011-м из-за конфликтов клуб покинули большинство лидеров. Несмотря на стабильное финансирование, костанайцы стали чемпионами спустя одиннадцать лет, на долгие годы получив обидное прозвище «чемпионы второй шестерки».

Что ждет «Тобол» в следующем году и сможет ли клуб сохранить часть лидеров? 

Будем надеяться.

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Фото: ФК «Тобол» ,ФК «Астана»

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