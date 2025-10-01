Контракт Капризова на 136 млн долларов, «Реал» разнес «Кайрат» с хет-триком Мбаппе, Медведев снялся в полуфинале и другие новости

1. Российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате (17 млн). Форвард набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Виннипегом» (3:2) после подписания соглашения.

2. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях уверенно разобрался с «Кайратом» (5:0) благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, «Челси» дома взял верх над «Бенфикой» Жозе Моуринью (1:0), «Ливерпуль» на выезде внезапно уступил «Галатасараю» (0:1), «Интер» крупно обыграл «Славию» (3:0), «Бавария» расправилась с «Пафосом» (5:1), «Атлетико» растерзал «Айнтрахт» (5:1).

3. В 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» в гостях справился с «Рубином» (1:0), «Краснодар» на своем поле одолел «Динамо» (0:0, пенальти – 4:2), «Ахмат» дома проиграл «Оренбургу» (0:1).

4. В FONBET КХЛ «Спартак» одержал победу над «Трактором» (6:3), «Сочи» обыграл «Ладу» (4:0).

5. Даниил Медведев снялся по ходу матча с Лернером Тьеном в 1/2 финала в Пекине. Российский теннисист получил предупреждение из-за судорог, ATP признала , что его вынесли ошибочно.

6. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 631 тысячу евро за увольнение . Иск тренера удовлетворили частично.

7. Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном.

8. В Единой лиге ВТБ ЦСКА победил «Самару». В Евролиге «Панатинаикос» обыграл «Баварию», «Реал» уступил «Виртусу» и другие результаты .

9. «Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» за 197 млн евро , так решил совет Милана. Клубы планируют снести стадион, открытый в 1926-м, и построить новый к 2031 году. А вот у «Барселоны» возникли разногласия с городскими властями из-за отложенного возвращения на «Камп Ноу», в клубе считают, что «Реал» уже получил бы разрешение в аналогичной ситуации.

10. На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей .

11. УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Дональда Трампа, пишет The Times. Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор».

12. Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».

Цитаты дня:

Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа »

Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов . Себя не буду говорить»

Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей . Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»

«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный ». Екатерина Бивол о встрече с бывшим мужем

Тарасова о назначении Бажановой в ФФКР: «Просто ахнули от этой новости . Скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций»