  • Контракт Капризова на 136 млн долларов, «Реал» разнес «Кайрат» с хет-триком Мбаппе, Медведев снялся в полуфинале и другие новости
1. Российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате (17 млн). Форвард набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Виннипегом» (3:2) после подписания соглашения.

2. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях уверенно разобрался с «Кайратом» (5:0) благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, «Челси» дома взял верх над «Бенфикой» Жозе Моуринью (1:0), «Ливерпуль» на выезде внезапно уступил «Галатасараю» (0:1), «Интер» крупно обыграл «Славию» (3:0), «Бавария» расправилась с «Пафосом» (5:1), «Атлетико» растерзал «Айнтрахт» (5:1).

3. В 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» в гостях справился с «Рубином» (1:0), «Краснодар» на своем поле одолел «Динамо» (0:0, пенальти – 4:2), «Ахмат» дома проиграл «Оренбургу» (0:1).

4. В FONBET КХЛ «Спартак» одержал победу над «Трактором» (6:3), «Сочи» обыграл «Ладу» (4:0).

5. Даниил Медведев снялся по ходу матча с Лернером Тьеном в 1/2 финала в Пекине. Российский теннисист получил предупреждение из-за судорог, ATP признала, что его вынесли ошибочно.

6. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично.

7. Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном.

8. В Единой лиге ВТБ ЦСКА победил «Самару». В Евролиге «Панатинаикос» обыграл «Баварию», «Реал» уступил «Виртусу» и другие результаты.

9. «Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» за 197 млн евро, так решил совет Милана. Клубы планируют снести стадион, открытый в 1926-м, и построить новый к 2031 году. А вот у «Барселоны» возникли разногласия с городскими властями из-за отложенного возвращения на «Камп Ноу», в клубе считают, что «Реал» уже получил бы разрешение в аналогичной ситуации.

10. На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей.

11. УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Дональда Трампа, пишет The Times. Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор».

12. Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».

Цитаты дня:

Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»

Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»

Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»

«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный». Екатерина Бивол о встрече с бывшим мужем

Тарасова о назначении Бажановой в ФФКР: «Просто ахнули от этой новости. Скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций»

утренний дайджест
Главные новости
Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% вбрасываний (9 из 12) в матче
15 минут назадВидео
Бут набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» на предсезонке. Форвард «Юты» совершил 2 результативных действия за 1:50
45 минут назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Монреаль» разгромил «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Виннипег»
348 минут назад
Демидов набрал 0+2 в матче с «Оттавой» на предсезонке и стал 3-й звездой. «Монреаль» разгромил «Сенаторс» (5:0) в Квебеке
сегодня, 03:25
Капризов набрал 1+1 в первой игре за «Миннесоту» после подписания рекордного контракта в НХЛ. Он стал 1-й звездой матча с «Виннипегом» на предсезонке
2сегодня, 03:10Видео
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 22:30Спецпроект
Якупов перенес операцию в Германии. Форвард «Авангарда» вернется на лед через месяц (Metaratings)
1вчера, 21:37
Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У «Спартака» есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача – одни из главных факторов»
3вчера, 21:08
Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»
7вчера, 20:13
Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
44вчера, 20:01
Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке
30 минут назадВидео
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»
вчера, 22:00
Порядин о 2+2 против «Трактора»: «Было хорошее настроение, вера в себя – когда она есть, чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе»
1вчера, 21:48
Коньков о «Нефтехимике»: «Не смотрит на авторитетов. Когда проигрывали «Локомотиву» 0:2, на лавке было спокойствие, они выправили матч и победили. Гришин чувствует коллектив»
вчера, 21:23
Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду»
3вчера, 20:42
Батрак про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Один россиянин забил больше всех, другой стал самым высокооплачиваемым, приятно. Кирилл всем доволен, не было выкручивания рук, думаю»
2вчера, 20:29
Шилингтон и Лабанк не прошли просмотр в «Каролине». Кевин может перейти в ЦСКА, армейцы активно интересуются форвардом (Артур Хайруллин)
2вчера, 19:51
Десятков о 0:4 от «Сочи»: «Лада» проиграла по всем статьям. В энергозатратный хоккей играть пока не можем, моменты есть, но реализация катастрофическая»
вчера, 19:35
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
вчера, 18:44
Мерфи о молодежи в СКА: «Невероятна! Тройка Дишковский – Короткий – Поляков привносит глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо»
вчера, 18:33