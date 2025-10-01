Контракт Капризова на 136 млн долларов, «Реал» разнес «Кайрат» с хет-триком Мбаппе, Медведев снялся в полуфинале и другие новости
1. Российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате (17 млн). Форвард набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Виннипегом» (3:2) после подписания соглашения.
2. Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях уверенно разобрался с «Кайратом» (5:0) благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, «Челси» дома взял верх над «Бенфикой» Жозе Моуринью (1:0), «Ливерпуль» на выезде внезапно уступил «Галатасараю» (0:1), «Интер» крупно обыграл «Славию» (3:0), «Бавария» расправилась с «Пафосом» (5:1), «Атлетико» растерзал «Айнтрахт» (5:1).
3. В 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» в гостях справился с «Рубином» (1:0), «Краснодар» на своем поле одолел «Динамо» (0:0, пенальти – 4:2), «Ахмат» дома проиграл «Оренбургу» (0:1).
4. В FONBET КХЛ «Спартак» одержал победу над «Трактором» (6:3), «Сочи» обыграл «Ладу» (4:0).
5. Даниил Медведев снялся по ходу матча с Лернером Тьеном в 1/2 финала в Пекине. Российский теннисист получил предупреждение из-за судорог, ATP признала, что его вынесли ошибочно.
6. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Владимиру Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично.
7. Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном.
8. В Единой лиге ВТБ ЦСКА победил «Самару». В Евролиге «Панатинаикос» обыграл «Баварию», «Реал» уступил «Виртусу» и другие результаты.
9. «Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» за 197 млн евро, так решил совет Милана. Клубы планируют снести стадион, открытый в 1926-м, и построить новый к 2031 году. А вот у «Барселоны» возникли разногласия с городскими властями из-за отложенного возвращения на «Камп Ноу», в клубе считают, что «Реал» уже получил бы разрешение в аналогичной ситуации.
10. На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей.
11. УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Дональда Трампа, пишет The Times. Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор».
12. Трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».
Цитаты дня:
Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»
«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный». Екатерина Бивол о встрече с бывшим мужем
Тарасова о назначении Бажановой в ФФКР: «Просто ахнули от этой новости. Скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций»