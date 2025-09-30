  • Спортс
  • «Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я «недостаточно стараюсь»?» Медведев получил предупреждение из-за судорог
«Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я «недостаточно стараюсь»?» Медведев получил предупреждение из-за судорог

Даниил Медведев получил предупреждение за «недостаточные усилия».

В полуфинале в Пекине россиянин играл с Лернером Тьеном. В конце второго сета он вызывал на корт врача из-за судорог руки. В третьем сете у него продолжились судороги, и при счете 0:1 он получил предупреждение за «недостаточные усилия» после того, как не принял подачу Тьена.

После этого он позвал на корт супервайзера: «Если я скажу что-то плохое, меня дисквалифицируют, но что я должен сказать этому парню? (судье) Не надо ничего сейчас говорить, не надо, я сейчас с ним общаюсь».

Супервайзер сказал, что он тоже не знает, и что они могут уточнить у судьи на вышке, почему он выдал предупреждение. 

Судья: Я вижу, что он...

Медведев: Почему ты говоришь?

Судья: Я знаю, что он плохо себя чувствует, но он не двинулся [на приеме].

Медведев: То есть, ты бы предпочел, чтобы я снялся? Скажи на камеру – ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались?

Судья попытался ему что-то объяснить, на что Медведев ответил:

«Хорошо, может, после того, как я поговорю с тобой 10 минут, я начну достаточно стараться.

Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я «недостаточно стараюсь»? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил – а кто ты такой, чтобы решать за меня? Кто ты такой? Как тебя зовут? Окей, почему ты решаешь, достаточно ли я стараюсь?»

После ответа супервайзера Медведев продолжил: «Я не буду продолжать тут со всеми вами... Если я хочу сделать что-то плохое, то я не могу – меня дисквалифицируют». Супервайзер также что-то ему ответил, после чего россиянин сказал: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать? После US Open я стараюсь хорошо себя вести, а этот парень вот так поступает. И я должен хорошо себя вести? Почему вы пытаетесь меня запугать?»

В итоге он снялся при счете 7:5, 5:7, 0:4.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: tennisbb.ru
