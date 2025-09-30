CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично

ЦСКА должен выплатить 630 тысяч евро бывшему тренеру Владимиру Федотову.

Экс-тренер армейцев, покинувший клуб в июне 2024 года, обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре 2024-го из-за «невыплаты компенсации» после увольнения.

Суд принял решение частично удовлетворить иск Федотова о расторжении контракта. ЦСКА обязали выплатить тренеру компенсацию в размере 630 704 евро.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством московский клуб в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир РПЛ и выиграл Кубок России.