  • CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично
CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично

ЦСКА должен выплатить 630 тысяч евро бывшему тренеру Владимиру Федотову.

Экс-тренер армейцев, покинувший клуб в июне 2024 года, обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре 2024-го из-за «невыплаты компенсации» после увольнения.

Суд принял решение частично удовлетворить иск Федотова о расторжении контракта. ЦСКА обязали выплатить тренеру компенсацию в размере 630 704 евро.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством московский клуб в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир РПЛ и выиграл Кубок России. 

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт CAS
