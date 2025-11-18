Кочетков отразил 29 из 30 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. У него 4 победы в 4 играх в старте в этом сезоне (92,6% сэйвов, КН 1,70)
Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1).
26-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Единственную шайбу он пропустил за 10 секунд до финальной сирены.
Победа стала для Кочеткова, пропустившего старт сезона из-за травмы, 4-й в 4 матчах в старте в текущей регулярке (еще один раз он вышел на замену).
В сезоне у Петра 92,6% сэйвов и коэффициент надежности 1,70.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
