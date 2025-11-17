Кравец после 2:1 с «Сочи»: «Хорошо, что победили. По игре будем дома разбираться, как сделать, чтобы выступать качественно не только против лидеров»

Михаил Кравец подвел итоги матча «Барыса» с «Сочи».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец высказался после матча с «Сочи » (2:1 ОТ).

– Поздравляю наших болельщиков с победой и с первой 100-процентной выездной серией. Хорошо, что победили. Два очка и есть два очка.

А по самой игре будем дома разбираться, как сделать, чтобы выступать качественно не только против лидеров, но и всех команд в КХЛ .

– Как вам удалось переломить ход матча? Вы выстояли в меньшинстве в начале второго периода, когда Адиль Бекетаев схватил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи.

– Конечно, это наверняка добавило нам сил и эмоций. Но эти пять минут у нас и отняли очень много сил и эмоций. Поэтому таких удалений не должно быть.

Мы стали играть дисциплинированнее и строже. И стали действовать более активно, контролируя чужих хоккеистов, – сказал Кравец.