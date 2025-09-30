ATP признала, что Медведеву ошибочно вынесли предупреждение за «недостаточные усилия» в 1/2 финала в Пекине

ATP признала, что судья на вышке ошибочно вынес предупреждение Даниилу Медведеву.

апомним, сегодня Медведев снялся с матча против Лернера Тьена при счете 7:5, 5:7, 0:4. Во время мачта у него начались судороги, и в начале третьего сета он не принял подачу Тьена. После этог судья вынес ему предупреждение за «недостаточные усилия». Согласно правилам, россиянин также должен был быть оштрафован на сумму до 40 тысяч долларов.

The Athletic сообщает, что предупреждение было вынесено по ошибке. Он цитирует представителя ATP: «После пересмотра инцидента судейская служба ATP установила, что предупреждение было ошибочным. Мы оповестили об этом Медведеву и его команду после матча. Штраф наложен не будет».