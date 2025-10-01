Капризов набрал 1+1 в первой игре за «Миннесоту» после подписания рекордного контракта в НХЛ. Он стал 1-й звездой матча с «Виннипегом» на предсезонке

Кирилл Капризов набрал 1+1 в 1-й игре за «Миннесоту» после продления контракта.

28-летний форвард подписал с «Уайлд» соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

«Миннесота » обыграла «Виннипег » (3:2) в домашнем матче на предсезонке. В первом периоде россиянин ассистировал Мэтью Болди, а во втором отличился в большинстве.

В итоге Кирилла (16:49, 1:48 – в большинстве, полезность «+1») признали первой звездой встречи. Он реализовал 1 бросок в створ из 2, еще дважды промахнулся, а также сделал 2 блока и применил 1 силовой прием.

Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории