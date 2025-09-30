У Мбаппе 12 (11+1) очков в 9 матчах сезона по системе «гол+пас». Форвард «Реала» забил «Кайрату» с пенальти
Килиан Мбаппе забил 11 голов в 9 матчах сезона.
Сегодня нападающий «Реала» реализовал пенальти в игре с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Всего на счету французского футболиста 11 забитых мячей и 1 результативный пас в 9 матчах этого сезона во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
