Задоров вступил в стычку с Гостисбеером в матче «Бостона» и «Каролины», посчитав его падение симуляцией. Защитника «Харрикейнс» наказали за приукрашивание

Никита Задоров вступил в стычку с Шейном Гостисбеером из-за его симуляции.

Защитник «Бостона» Никита Задоров вступил в стычку с защитником «Каролины» Шейном Гостисбеером .

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Харрикейнс» (1:3).

Защитник «Каролины» упал на лед после столкновения с защитником «Бостона », после чего россиянин начал стычку, посчитав падение симуляцией.

В итоге обоим игрокам дали по 2 минуты – Задорову за атаку игрока, не владеющего шайбой, Гостисбееру – за приукрашивание.

Никита (21:01, «минус 1») завершил игру с 4 минутами штрафа, 2 бросками, 3 силовыми приемами и 6 блоками.