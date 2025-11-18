Задоров вступил в стычку с Гостисбеером в матче «Бостона» и «Каролины», посчитав его падение симуляцией. Защитника «Харрикейнс» наказали за приукрашивание
Никита Задоров вступил в стычку с Шейном Гостисбеером из-за его симуляции.
Защитник «Бостона» Никита Задоров вступил в стычку с защитником «Каролины» Шейном Гостисбеером.
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Харрикейнс» (1:3).
Защитник «Каролины» упал на лед после столкновения с защитником «Бостона», после чего россиянин начал стычку, посчитав падение симуляцией.
В итоге обоим игрокам дали по 2 минуты – Задорову за атаку игрока, не владеющего шайбой, Гостисбееру – за приукрашивание.
Никита (21:01, «минус 1») завершил игру с 4 минутами штрафа, 2 бросками, 3 силовыми приемами и 6 блоками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости