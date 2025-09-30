«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный». Екатерина Бивол о встрече с бывшим мужем

Дмитрий Бивол встретился с бывшей женой Екатериной.

Дмитрий Бивол и его бывшая жена встретились в приемной уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

«Да не прячь свое личико, мы уже в кабинете, это законно», – сказала Екатерина, попытавшись заснять Дмитрия на видео. Бивол отвернулся и ушел.

«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 миллионов, которые он положил на свой счет, он занял. Он их занял, у него нет денег, он бедный», – сказала Екатерина Бивол в телеграм-канале.

В июне-2023 Екатерина заявила, что рассталась с Дмитрием после 15 лет совместной жизни. В августе-2024 в социальных сетях Екатерина призывала отменить поединок Бивола с Артуром Бетербиевым, а затем радовалась победе Бетербиева раздельным решением судей. В феврале этого Бивол выиграл в реванше.

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером». Жена Бивола кипит из-за развода