Демидов набрал 1-е очко за 4 матча: ассист, 2 броска, и «+2» за 18:13 против «Коламбуса». У него 14 баллов в 19 играх в сезоне
Иван Демидов набрал 1-е очко за 4 матча, сделав ассист в игре с «Коламбусом».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б).
На счету 19-летнего россиянина стало 14 (4+10) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Иван (18:13, «+2») нанес 2 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
