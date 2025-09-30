3

На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей

На программу «Развитие физкультуры и спорта» выделят более 82 млрд рублей в 2026-м.

Как следует из паспорта госпрограммы, объем ее финансирования в будущем году составит 82,184 млрд рублей. В 2027 году финансирование составит 86,992 млрд рублей, в 2028-м – 93,105 млрд рублей.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена правительством России в 2013 году, сроки реализации первого этапа – 2013-2021 годы, реализация второго этапа запланирована на период с 2022 по 2030-й.

Общий объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета за весь период реализации – более 511,203 млрд рублей.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
массовый спорт
деньги
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Президент Спортивного арбитражного суда покинул свой пост по состоянию здоровья
10вчера, 15:04
Ирина Роднина: «Могу похвалить Дегтярева за то, что он шаг за шагом работает над проблемами нашего спорта»
8вчера, 13:22
Рожков о допуске российских паралимпийцев: «Эта победа стала возможной благодаря огромной работе Путина»
38вчера, 12:50
Правительство России направит более 3,546 млрд рублей на финансирование массового спорта в стране в 2028 году
25вчера, 10:30
Дмитрий Свищев: «Советую коллегам из МОК изучить опыт МПК и принять решение по восстановлению российских олимпийцев»
4вчера, 09:20
Смирнов о восстановлении ОКР: «Знаю, что мы ведем переговоры с юристами МОК, уже обсуждался вопрос о подаче заявлений в суд»
3вчера, 08:01
Михаил Дегтярев: «Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор»
1828 сентября, 19:35
РУСАДА завершило расследование по делам спортсменов из базы данных московской лаборатории
1328 сентября, 06:54
Михаил Дегтярев: «Решение Международного паралимпийского комитета берем за образец и продолжаем юридическую и политическую борьбу»
627 сентября, 18:53
Жуков о снятии санкций с паралимпийцев: «Прекрасная новость. Это может подтолкнуть МОК и международные федерации поступить так же»
227 сентября, 11:29
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47