На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей

На программу «Развитие физкультуры и спорта» выделят более 82 млрд рублей в 2026-м.

Как следует из паспорта госпрограммы, объем ее финансирования в будущем году составит 82,184 млрд рублей. В 2027 году финансирование составит 86,992 млрд рублей, в 2028-м – 93,105 млрд рублей.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена правительством России в 2013 году, сроки реализации первого этапа – 2013-2021 годы, реализация второго этапа запланирована на период с 2022 по 2030-й.

Общий объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета за весь период реализации – более 511,203 млрд рублей.