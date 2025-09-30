Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»

Роман Ротенберг заявил, что готов сыграть роль в спектакле про хоккей.

Сейчас бывший главный тренер СКА работает в московском «Динамо », отвечая за развитие молодежного направления.

– Мы очень благодарны за то, что в наших хоккейных делах участвуют актеры. Спасибо Михаилу Пореченкову , который приезжал к нам на матч МХЛ в Красногорск.

Недавно мы обсуждали с Владимиром Машковым , что можем объединять театральную и хоккейную школы, чтобы наши дети развивались гармонично – не только в спорте, но и в плане актерского мастерства.

– Раньше вы говорили «Матч ТВ», что хотели снять с Машковым фильм про победу сборной России на Олимпиаде‑2018 в Пхенчхане.

– Мы обсуждаем не только кино, но и театр. И не только то, что наша молодежная команда планирует поход в «Современник». Мы обсуждаем какую‑то интересную театральную постановку про хоккей, которую будет реализовать даже сложнее, чем фильм. Потому что в кино есть дубли, а в театре ты играешь с листа.

– Хоккейный спектакль?

– Да. Пока не буду раскрывать все секреты, но мы уже встречаемся и обсуждаем детали. Там интересный сюжет. Если это реализуется, а мы в этом уверены, то вам очень понравится постановка. Ведь в театре работают настоящие мастера, виртуозы. Я вижу, как Машков горит этой идеей.

– А может ли Роман Ротенберг выйти на сцену в одной из ролей?

– Если меня возьмет Владимир Львович Машков. Я же начинающий актер. Но если пригласят, то я всегда готов. С трепетом, конечно. Это же как первый раз выйти на лед. Что у нас получится?

– Вы помните тот момент?

– Да, я был вратарем. Но у меня не получилось играть в рамке, поэтому я ушел в поле. Ну, а в театре учитель определит роль ученика.

– А если вам предложат сыграть роль канадского тренера?

– Это смотря какого канадца. Если Майка Кинэна , то я готов. Ведь мы хорошо знакомы, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

