  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»
62

Роман Ротенберг: «Обсуждаем с Машковым театральную постановку про хоккей. Выйти на сцену? Я же начинающий актер, но если пригласят – всегда готов»

Роман Ротенберг заявил, что готов сыграть роль в спектакле про хоккей.

Сейчас бывший главный тренер СКА работает в московском «Динамо», отвечая за развитие молодежного направления.

– Мы очень благодарны за то, что в наших хоккейных делах участвуют актеры. Спасибо Михаилу Пореченкову, который приезжал к нам на матч МХЛ в Красногорск.

Недавно мы обсуждали с Владимиром Машковым, что можем объединять театральную и хоккейную школы, чтобы наши дети развивались гармонично – не только в спорте, но и в плане актерского мастерства.

– Раньше вы говорили «Матч ТВ», что хотели снять с Машковым фильм про победу сборной России на Олимпиаде‑2018 в Пхенчхане.

– Мы обсуждаем не только кино, но и театр. И не только то, что наша молодежная команда планирует поход в «Современник». Мы обсуждаем какую‑то интересную театральную постановку про хоккей, которую будет реализовать даже сложнее, чем фильм. Потому что в кино есть дубли, а в театре ты играешь с листа.

– Хоккейный спектакль?

– Да. Пока не буду раскрывать все секреты, но мы уже встречаемся и обсуждаем детали. Там интересный сюжет. Если это реализуется, а мы в этом уверены, то вам очень понравится постановка. Ведь в театре работают настоящие мастера, виртуозы. Я вижу, как Машков горит этой идеей.

– А может ли Роман Ротенберг выйти на сцену в одной из ролей?

– Если меня возьмет Владимир Львович Машков. Я же начинающий актер. Но если пригласят, то я всегда готов. С трепетом, конечно. Это же как первый раз выйти на лед. Что у нас получится?

– Вы помните тот момент?

– Да, я был вратарем. Но у меня не получилось играть в рамке, поэтому я ушел в поле. Ну, а в театре учитель определит роль ученика.

– А если вам предложат сыграть роль канадского тренера?

– Это смотря какого канадца. Если Майка Кинэна, то я готов. Ведь мы хорошо знакомы, – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Ротенберг о том, сможет ли Кузнецов перезагрузить карьеру: «Желаю удачи – и дай бог здоровья. Это главное»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Владимир Машков актер
logoМайк Кинэн
Михаил Пореченков
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о юных следж-хоккеистах: «С каким же желанием они тренируются! Это пример многим нашим профессионалам, с которыми я работаю уже 15 лет»
824 сентября, 06:55
Ротенберг о Демидове и Никишине: «Хотим, чтобы они играли за Россию на ЧМ и ОИ. Ждем, что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады»
2223 сентября, 09:39
Ротенберг о Грицюке: «Сеня – очень одаренный игрок. С его талантом, если захочет, может выйти на уровень любого хоккеиста мира»
1323 сентября, 08:47
Главные новости
Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»
120 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
132 минуты назад
Бирон о замене Баркова во «Флориде»: «У Малкина заканчивается контракт, он в слабой команде – его обменяют в этом сезоне, думаю»
10сегодня, 10:27
«Шанхай» подписал контракт с Остином Вагнером на год. У форварда 178 матчей в НХЛ за карьеру
2сегодня, 10:15
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
2сегодня, 09:51
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
сегодня, 09:38
Денисенко сравнил КХЛ и НХЛ: «Там игра чуть побыстрее, но немножко прямолинейная, больше вбросов. Здесь больше пытаются комбинировать»
2сегодня, 09:29
Ларионов об игре Заврагина с «Авангардом» и «Торпедо»: «Два одинаковых гола при счете 2:2, но неверно показывать пальцем на парня. Он здорово играет для своего возраста»
5сегодня, 09:06
Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»
17сегодня, 08:41
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
10сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
6 минут назад
«Барыс» заплатит Шилу 25 млн рублей за сезон. У голкипера 97,3% сэйвов за 3 игры в КХЛ (Артур Хайруллин)
42 минуты назад
Менелл о гражданстве РФ: «Хочу сыграть за сборную России. В КХЛ много классных игроков, но я всегда готов»
1сегодня, 10:38
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
сегодня, 10:04
Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
5сегодня, 09:20
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
1сегодня, 08:53
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
3сегодня, 08:22
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
5сегодня, 07:40
Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
сегодня, 07:25
Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»
сегодня, 07:10