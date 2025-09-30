  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Трампа (The Times)
68

УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Трампа (The Times)

УЕФА отложил вопрос о возможном бане Израиля.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на этой неделе. За отстранение выступало «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

По информации The Times, УЕФА отложил голосование по этому вопросу на фоне нового мирного плана, который представил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Восемь мусульманских и арабских стран – Катар, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ, Пакистан, Индонезия и Турция – уже заявили, что будут сотрудничать с Трампом в попытках остановить конфликт. Руководители УЕФА посчитали, что сейчас неподходящее время для отстранения израильских команд. 

При этом сохраняется вероятность введения таких санкций в будущем, если Израиль продолжит боевые действия. 

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?1677 голосов
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoвысшая лига Израиль
logoУЕФА
logoсборная Израиля по футболу
Политика
logoДональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хакими о Ямале в матче с «ПСЖ»: «Он сыграет против лучшего левого защитника в мире – Мендеша. Нуну способен остановить Ламина, как других нападающих»
36 минут назад
Энрике о Педри: «Он Гарри Поттер. Надеюсь, он не покажет свою магию в матче с «ПСЖ»
416 минут назад
«Рубин» – «Зенит». 0:1 – Лусиано забил на 3-й. Онлайн-трансляция
1927 минут назадLive
Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
98сегодня, 15:00Live
Брейдо про суд с Федотовым: «Истец запрашивал более 2 млн евро. Решение CAS о выплате примерно 3 окладов воспринимаем положительно, ЦСКА делал такое предложение при досудебном общении»
1446 минут назад
CAS обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение. Иск тренера удовлетворили частично
72сегодня, 15:26
Смолов про бой с Дзюбой и 25 млн рублей: «Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим»
10сегодня, 15:24
Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
89сегодня, 15:05
Семак о Кубке России: «Странный турнир, регламент демотивирует некоторые команды. «Зенит» передавал пожелания, но правила остались не совсем спортивными»
16сегодня, 15:03
«Черчесов – бог. Многие команды запоздали с приглашением Саламыча. Не удивлюсь, если «Краснодар» проиграет «Ахмату». Радимов о тренере
8сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб о Батракове: «Переход в «Барселону» – это вызов, будет тяжело, но если Флик хочет видеть Алексея у себя, то в этом есть смысл. Чем раньше попадешь, тем проще адаптироваться»
217 минут назад
Клопп и «Аль-Иттихад» Бензема не ведут переговоры. Спаллетти, Консейсау, Шмидт – главные кандидаты на пост тренера
22 минуты назад
Ташуев о создании мусульманской лиги в Москве: «Нормальное явление. Название, может, просто привлечет больше ребят с Кавказа. Будут заниматься футболом, а не где-то болтаться»
826 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Садд» Фирмино и Клаудиньо принимает «Аль-Шарджу», «Шанхай» Слуцкого сыграет в среду
428 минут назадLive
Ненахов скучает по Zara: «Там были обычные вещи на каждый день, майки прикольные. Для детей было много всего»
429 минут назад
Группа «Браво» выступит перед и после игры Россия – Иран в Волгограде 10 октября. Гимн споет Наталья Подольская
436 минут назад
«Шевалье – настоящее и будущее «ПСЖ», а Сафонов – твердо второй номер, который выручит в случае чего». Журналист L’Équipe об иерархии вратарей в клубе
438 минут назад
Радимов про Глушенкова: «Наконец убрал всех бесов из головы и перестал воевать с Семаком, с журналистами, со всеми. Сейчас ему играется в кайф»
40 минут назад
Педри о «Золотом мяче» и 11-м месте: «Меня ценят в «Барсе» и сборной – это самое главное. Чувствую себя важным игроком в плане организации игры»
753 минуты назад
«Кайрат» – «Реал». Мбаппе, Винисиус, Гюлер, Сатпаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
25сегодня, 15:25