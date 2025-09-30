УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана Трампа (The Times)

УЕФА отложил вопрос о возможном бане Израиля.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на этой неделе. За отстранение выступало «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

По информации The Times, УЕФА отложил голосование по этому вопросу на фоне нового мирного плана, который представил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху .

Восемь мусульманских и арабских стран – Катар, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, ОАЭ, Пакистан, Индонезия и Турция – уже заявили, что будут сотрудничать с Трампом в попытках остановить конфликт. Руководители УЕФА посчитали, что сейчас неподходящее время для отстранения израильских команд.

При этом сохраняется вероятность введения таких санкций в будущем, если Израиль продолжит боевые действия.