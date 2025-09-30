Александра Большунова внесли в базу «Миротворца»
Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте украинского ресурса.
Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку СВО.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости