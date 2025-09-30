Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте украинского ресурса.

Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку СВО.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.