Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса». Сначала Александр вручил Анже джерси без фамилии

Александр Овечкин обменялся свитерами с Анже Копитаром.

Александр Овечкин встретился с Анже Копитаром после матча «Вашингтона » и «Лос-Анджелеса» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

40-летний капитан «Кэпиталс» и 38-летний капитан «Кингс» обменялись свитерами. При этом сначала россиянин вручил словенцу джерси без фамилии, но затем исправился.

Копитар ранее объявил, что этот сезон НХЛ (20-й в его карьере) станет для него последним в лиге.

Он выступает за «Кингс» с 2006 года и дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой (2012, 2014).

