Радулов забил 13-й гол в сезоне и установил новый снайперский рекорд для игроков в возрасте 39+ лет

Радулов установил новый снайперский рекорд для игроков 39+ лет.

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов забил гол и сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева » (4:3 ОТ).

Теперь на счету 39-летнего форварда 27 (13+14) очков в 27 играх сезона.

Таким образом, Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд для игроков 39 лет и старше.

Ранее Павел Дацюк дважды забрасывал по 12 шайб в регулярном чемпионате в возрасте 39 и более лет.