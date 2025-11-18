Радулов забил 13-й гол в сезоне и установил новый снайперский рекорд для игроков в возрасте 39+ лет
Радулов установил новый снайперский рекорд для игроков 39+ лет.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил гол и сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ).
Теперь на счету 39-летнего форварда 27 (13+14) очков в 27 играх сезона.
Таким образом, Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне и установил новый снайперский рекорд для игроков 39 лет и старше.
Ранее Павел Дацюк дважды забрасывал по 12 шайб в регулярном чемпионате в возрасте 39 и более лет.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
