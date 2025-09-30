У «Барсы» возникли разногласия с городскими властями из-за отложенного возвращения на «Камп Ноу». В клубе считают, что «Реал» уже получил бы разрешение в аналогичной ситуации (Diario Sport)
На прошлой неделе сообщалось, что городской совет Барселоны выявил ряд недостатков, связанных с безопасностью – в частности, не полностью соблюдены нормы эвакуации посетителей. В связи с этим «Барселона» не сможет сыграть на «Камп Ноу» с «ПСЖ – завтрашний матч Лиги чемпионов пройдет на «Олимпик Льюис Компанис». При этом в «Барселоне» считают, что первая фаза работ завершена.
По данным Diario Sport, у «Барселоны» возникли разногласия с городским советом из-за неоднократных нарушений графика. В руководстве каталонского клуба возникло убеждены, что «Реал» в аналогичной ситуации уже получил бы разрешение играть на домашней арене.
В настоящий момент наиболее вероятно, что возвращение «Барселоны» на «Камп Ноу» состоится 18 октября в матче Ла Лиги против «Жироны». При этом сроки возвращения на стадион в Лиге чемпионов по-прежнему не определены, так как в настоящий момент клуб не может выполнить требования УЕФА.