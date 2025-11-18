Воронков набрал 1+1 в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой. У него 16 очков и «+9» в 19 играх

Дмитрий Воронков набрал 1+1 в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой.

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (4:3 Б).

25-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. В его активе стало 16 (8+8) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «+9».

Сегодня Воронков (16:47, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 3 потери.