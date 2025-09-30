Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
В Лиге чемпионов пройдут матчи 2-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Во вторник «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом», «Челси» примет «Бенфику» Жозе Моуринью, «Интер» – «Славию», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Галатасараем», «Бавария» – с «Пафосом».
Лига чемпионов
2-й тур
30 сентября 16:45, Адзурри д′Италия
30 сентября 16:45, Орталык Алматы
Не начался
30 сентября 19:00, Alphamega Stadium
30 сентября 19:00, Метрополитано
Не начался
30 сентября 19:00, Сан-Сиро
30 сентября 19:00, Стэмфорд Бридж
30 сентября 19:00, Аспмюра
Не начался
30 сентября 19:00, Тюрк Телеком Стэдиум
Не начался
30 сентября 19:00, Стадион Велодром
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
