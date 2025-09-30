  • Спортс
  • Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
6

Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 2-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом», «Челси» примет «Бенфику» Жозе Моуринью, «Интер» – «Славию», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Галатасараем», «Бавария» – с «Пафосом».

Лига чемпионов

2-й тур

Лига чемпионов. 2 тур
30 сентября 19:00, Alphamega Stadium
Пафос
Не начался
Бавария
Лига чемпионов. 2 тур
30 сентября 19:00, Сан-Сиро
Интер
Не начался
Славия
Лига чемпионов. 2 тур
30 сентября 19:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
Бенфика
Лига чемпионов. 2 тур
30 сентября 19:00, Аспмюра
Буде-Глимт
Не начался
Тоттенхэм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

