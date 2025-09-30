Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Кайрата», «Челси» примет «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» сыграет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 2-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Реал » сыграет в гостях с «Кайратом », «Челси » примет «Бенфику» Жозе Моуринью, «Интер» – «Славию», «Ливерпуль » встретится на выезде с «Галатасараем», «Бавария » – с «Пафосом».

Лига чемпионов

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

