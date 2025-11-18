  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлов об 1:2 от «Барыса»: «Надо забирать то, что дается. Мы 7 минут играли в большинстве, когда не забили, соперник прибавил и взвинтил темп»
1

Михайлов об 1:2 от «Барыса»: «Надо забирать то, что дается. Мы 7 минут играли в большинстве, когда не забили, соперник прибавил и взвинтил темп»

Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» с «Барысом».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов поделился мыслями после матча с «Барысом» (1:2 ОТ).

– Если коротко, то надо забирать то, что дается.

– Стал ли ключевым момент, когда команда получила пятиминутное большинство?

– Да, я и говорил про это. Мы семь минут играли в большинстве. Большое преимущество. Надо играть спокойнее, но когда мы не забили, соперник прибавил и взвинтил темп. А мы начали жаться к своим воротам.

Соперник стал проводить контратаки, создавать опасные моменты, и потом мы пропустили гол. Все один к одному.

– Почему у «Сочи» не получается забить в овертаймах?

– Можно проиграть один или два овертайма. Но если три, практически как под копирку, то речь идет уже о невыполнении задания. Будем делать выводы.

– Справляется ли с оказанным доверием защитник Семен Ибрагимов?

– Да, конечно, справляется. Лучше играть может любой хоккеист нашей команды. В этом сезоне это первые матчи Ибрагимова. Какие‑то помарки есть, но в целом парень влился и будет прогрессировать, – сказал Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСочи
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoМатч ТВ
logoДмитрий Михайлов
logoСемен Ибрагимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравец после 2:1 с «Сочи»: «Хорошо, что победили. По игре будем дома разбираться, как сделать, чтобы выступать качественно не только против лидеров»
17 ноября, 20:30
Увольнение Кудашова, «Барыс» сильнее «Локо», рекорды «Динамо» Мн, «Торпедо» рвёт! «Авангард» возвращается? | Обзор игровой недели в КХЛ
17 ноября, 14:04
Андрей Зюзин»: «Пример «Салавата» – доказательство того, насколько в хоккее велика роль главного тренера. Сильный тренер способен удержать команду вопреки всему»
16 ноября, 15:28
Главные новости
Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»
сегодня, 19:33
Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
сегодня, 19:18
У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
сегодня, 18:58
«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
сегодня, 18:48
КХЛ. «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, «Салават» уступил «Сочи» в гостях
сегодня, 18:45
«Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
сегодня, 18:35
Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»
сегодня, 18:11
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»
сегодня, 17:03
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»
сегодня, 16:08
Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о том, будет ли Олимпиада-2026 для него последней: «Надеюсь, нет. Но если да, постараюсь извлечь из этого максимум. Я хочу играть как можно дольше»
1 минуту назад
Барак о Кузнецове: «С ним очень весело, он отлично знает английский. Классно, когда рядом с тобой обладатель Кубка Стэнли»
21 минуту назад
Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений – это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил»
33 минуты назад
Галлан о 4:3 с «Локомотивом»: «Соперник был сильнее в двух периодах. А в третьем «Шанхай» нашел свои моменты, как раз с игрой в большинстве»
52 минуты назад
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»
сегодня, 17:53
Бутузова не забрали с драфта отказов «Сибири». Клуб отправил его в ВХЛ
сегодня, 17:36
«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
сегодня, 17:23
Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»
сегодня, 16:42
Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
сегодня, 16:22