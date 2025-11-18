Михайлов об 1:2 от «Барыса»: «Надо забирать то, что дается. Мы 7 минут играли в большинстве, когда не забили, соперник прибавил и взвинтил темп»

Дмитрий Михайлов подвел итоги матча «Сочи» с «Барысом».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов поделился мыслями после матча с «Барысом » (1:2 ОТ).

– Если коротко, то надо забирать то, что дается.

– Стал ли ключевым момент, когда команда получила пятиминутное большинство?

– Да, я и говорил про это. Мы семь минут играли в большинстве. Большое преимущество. Надо играть спокойнее, но когда мы не забили, соперник прибавил и взвинтил темп. А мы начали жаться к своим воротам.

Соперник стал проводить контратаки, создавать опасные моменты, и потом мы пропустили гол. Все один к одному.

– Почему у «Сочи» не получается забить в овертаймах?

– Можно проиграть один или два овертайма. Но если три, практически как под копирку, то речь идет уже о невыполнении задания. Будем делать выводы.

– Справляется ли с оказанным доверием защитник Семен Ибрагимов?

– Да, конечно, справляется. Лучше играть может любой хоккеист нашей команды. В этом сезоне это первые матчи Ибрагимова. Какие‑то помарки есть, но в целом парень влился и будет прогрессировать, – сказал Михайлов.