Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»

Сегодня, 30 сентября, в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ пройдет один матч.

«Самара» примет действующего чемпиона ЦСКА. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 1-0, Уралмаш – 1-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Зенит – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Самара – 0-0, ЦСКА – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-1, Бетсити Парма – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.