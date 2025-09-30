Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
Сегодня, 30 сентября, в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ пройдет один матч.
«Самара» примет действующего чемпиона ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 1-0, Уралмаш – 1-0, Автодор – 0-0, Енисей – 0-0, Зенит – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Самара – 0-0, ЦСКА – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-1, Бетсити Парма – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
