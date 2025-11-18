  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марченко стал 1-й звездой матча с «Монреалем»: победный буллит и 2 ассиста. Он продлил серию игр с очками до 12 – 3+12 на отрезке
Видео
11

Марченко стал 1-й звездой матча с «Монреалем»: победный буллит и 2 ассиста. Он продлил серию игр с очками до 12 – 3+12 на отрезке

Кирилл Марченко стал 1-й звездой матча с «Монреалем», забив победный буллит.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко принес команде победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б) и стал первой звездой встречи. 

25-летний россиянин также отметился 2 результативными передачами, продлив серию игр с очками до 12 (3+12 на отрезке). Рекорд «Блю Джекетc» по продолжительности результативной серии составляет 13 игр (Райан Джохансен, 2014/15). 

В сезоне у Марченко 22 (8+14) очка в 19 играх при полезности «+9». 

Сегодня Кирилл (22:07, «+1») остался без бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 4 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoМонреаль
logoКирилл Марченко
logoКоламбус
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» – 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»
16 ноября, 04:58
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
14 ноября, 04:22Видео
Марченко продлил серию игр с очками до 9 (3+8 на отрезке) – 0+1 с «Сиэтлом». Форвард «Коламбуса» также забил буллит в серии
12 ноября, 06:34
Главные новости
Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»
сегодня, 19:33
Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
сегодня, 19:18
У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
сегодня, 18:58
«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
сегодня, 18:48
КХЛ. «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, «Салават» уступил «Сочи» в гостях
сегодня, 18:45
«Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
сегодня, 18:35
Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»
сегодня, 18:11
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»
сегодня, 17:03
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»
сегодня, 16:08
Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о том, будет ли Олимпиада-2026 для него последней: «Надеюсь, нет. Но если да, постараюсь извлечь из этого максимум. Я хочу играть как можно дольше»
2 минуты назад
Барак о Кузнецове: «С ним очень весело, он отлично знает английский. Классно, когда рядом с тобой обладатель Кубка Стэнли»
22 минуты назад
Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений – это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил»
34 минуты назад
Галлан о 4:3 с «Локомотивом»: «Соперник был сильнее в двух периодах. А в третьем «Шанхай» нашел свои моменты, как раз с игрой в большинстве»
53 минуты назад
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»
сегодня, 17:53
Бутузова не забрали с драфта отказов «Сибири». Клуб отправил его в ВХЛ
сегодня, 17:36
«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
сегодня, 17:23
Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»
сегодня, 16:42
Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
сегодня, 16:22