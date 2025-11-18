Марченко стал 1-й звездой матча с «Монреалем»: победный буллит и 2 ассиста. Он продлил серию игр с очками до 12 – 3+12 на отрезке

Кирилл Марченко стал 1-й звездой матча с «Монреалем», забив победный буллит.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко принес команде победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (4:3 Б) и стал первой звездой встречи.

25-летний россиянин также отметился 2 результативными передачами, продлив серию игр с очками до 12 (3+12 на отрезке). Рекорд «Блю Джекетc» по продолжительности результативной серии составляет 13 игр (Райан Джохансен, 2014/15).

В сезоне у Марченко 22 (8+14) очка в 19 играх при полезности «+9».

Сегодня Кирилл (22:07, «+1») остался без бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 4 потери.