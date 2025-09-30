«Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» за 197 млн евро, решил совет Милана. Клубы планируют снести стадион, открытый в 1926-м
Стадион «Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» и снесут.
Городской совет Милана одобрили продажу стадиона и прилегающих территорий клубам за 197 миллионов евро. 24 члена совета проголосовали за, 20 – против, двое не участвовали в голосовании.
Ожидается, что сделка будет завершена к 10 ноября – с этого дня второй ярус «Сан-Сиро» станет достаточно старым, чтобы претендовать на статус охраняемого объекта, имеющего историческое значение.
«Милан» и «Интер» планируют снести стадион, открытый в 1926 году, и и построить новый к 2031 году.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
