29

«Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» за 197 млн евро, решил совет Милана. Клубы планируют снести стадион, открытый в 1926-м

Стадион «Сан-Сиро» продадут «Милану» и «Интеру» и снесут.

Городской совет Милана одобрили продажу стадиона и прилегающих территорий клубам за 197 миллионов евро. 24 члена совета проголосовали за, 20 – против, двое не участвовали в голосовании.

Ожидается, что сделка будет завершена к 10 ноября – с этого дня второй ярус «Сан-Сиро» станет достаточно старым, чтобы претендовать на статус охраняемого объекта, имеющего историческое значение.

«Милан» и «Интер» планируют снести стадион, открытый в 1926 году, и и построить новый к 2031 году.

«Интер» и «Милан» близки к покупке «Сан-Сиро». Хотят снести

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
бизнес
Политика
стадионы
