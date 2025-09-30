Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по шахбоксу в Сербии.

Россияне завоевали 29 медалей, 15 из которых – золотые. Второе место заняла команда США, третье – сборная Франции. В турнире приняли участие 176 спортсменов из 17 стран. Российские спортсмены выступали под флагом страны, во время церемонии награждения играл российский гимн. Шахбокс – теперь официальный вид спорта в России. А наши – лучшие в мире