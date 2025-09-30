  • Спортс
Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут матчи 5-го тура.

Во вторник «Зенит» сыграет в гостях с «Рубином», «Краснодар» примет «Динамо».

В среду «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН», «Локомотив» сразится с ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

5-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 сентября 15:00,
Рубин
Не начался
Зенит
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 сентября 17:30,
Ахмат
Не начался
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 сентября 17:30,
Краснодар
Не начался
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
1 октября 15:00,
Крылья Советов
Не начался
Сочи
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
1 октября 15:00,
Пари НН
Не начался
Спартак
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
1 октября 17:30,
Балтика
Не начался
Акрон
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
1 октября 17:30,
Локомотив
Не начался
ЦСКА
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
2 октября 16:30,
Динамо Махачкала
Не начался
Ростов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
