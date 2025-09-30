Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут матчи 5-го тура.
Во вторник «Зенит» сыграет в гостях с «Рубином», «Краснодар» примет «Динамо».
В среду «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН», «Локомотив» сразится с ЦСКА.
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
5-й тур
Не начался
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости