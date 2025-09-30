Фонбет Кубок России. «Зенит» в гостях у «Рубина», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут матчи 5-го тура.

Во вторник «Зенит» сыграет в гостях с «Рубином», «Краснодар» примет «Динамо».

В среду «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН», «Локомотив» сразится с ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России