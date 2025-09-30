Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
Игорь Дивеев перечислил потенциальных претендентов на «Золотой мяч» от России.
– Кто из россиян потенциально способен в будущем быть в числе номинантов на «Золотой мяч»?
– Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить. Кто еще у нас? Миранчук.
Но если называть троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас, – заявил защитник ЦСКА.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости