Бобровский вышел на 9-е место в истории НХЛ по числу побед (438), обогнав Планта. У идущего 8-м Савчака – 445

Сергей Бобровский вышел на 9-е место в истории НХЛ по числу побед (438).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский записал в актив 9-ю победу в сезоне в матче с регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (8:5), отразив 10 из 15 бросков.

За карьеру в рамках регулярок у 37-летнего россиянина стало 438 побед в 768 матчах. Он обогнал Жака Планта (437 побед в 837 играх) и вышел на чистое 9-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей.

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943) и Терри Савчак (445 в 971).

Отметим, что по числу побед без учета игр с сериями буллитов Бобровский (402) является лидером среди европейских вратарей и занимает 12-е место в истории лиги. На 11-м месте идет Грант Фюр (403), на 10-м – Глен Холл (407). Рекордом владеет Бродер (649).