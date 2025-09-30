Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор»
В Израиле недовольны действиями Reebok.
Израильская футбольная ассоциация пригрозила поставщику экипировки юридическими последствиями из-за того, что американская компания, как предполагается, попросила убрать ее логотип с формы сборной Израиля.
«Мы сожалеем, что компания Reebok решила поддаться угрозам бойкота, которые не имели под собой никаких оснований. Существуют четкие законы против бойкота, и мы рассмотрим все доступные юридические варианты. Мы уверены, что в ближайшем будущем найдется более смелый и честный спонсор.
Мы уверены, что новые спонсоры скоро осознают, что это привилегия – стоять плечом к плечу с национальной сборной в эти времена», – говорится в заявлении IFA.
