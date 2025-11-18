«Анахайм» завершил серию из 3 поражений, вырвав победу у «Юты» (3:2 ОТ – Терри сравнял счет на 59:55). Команда Кенневилла идет на 3-м месте на Западе
«Анахайм» завершил серию из 3 поражений, вырвав победу у «Юты» (3:2 ОТ).
«Анахайм» прервал серию из 3 поражений, вырвав победу у «Юты» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В овертайм игру перевел форвард «Дакс» Трой Терри, сравняв счет за 5 секунд до окончания третьего периода.
Американец прервал 8-матчевую безголевую серию. Победную шайбу на 62-й минуте в актив записал защитник калифорнийцев Олен Зеллвегер.
Команда под руководством Джоэла Кенневилла набрала 25 очков в 19 играх и занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе и 3-е в Западной конференции.
