Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи

Сегодня, 30 сентября, семью матчами стартует новый сезон Евролиги.

Немецкая «Бавария» на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом», итальянский «Виртус» примет «Реал» и другие встречи.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-0, Милан Италия – 0-0, Монако – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Париж Франция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Реал Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.