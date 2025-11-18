Подколзин подрался с Кребсом в матче «Эдмонтона» и «Баффало». Лайнсмен пытался помешать бою, но затем дал ему состояться

Василий Подколзин подрался с Пейтоном Кребсом в матче «Эдмонтона» и «Баффало».

Василий Подколзин подрался с Пейтоном Кребсом в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Баффало» (1:5).

Эпизод произошел в концовке второго периода. Игроки повздорили за воротами «Сэйбрс», затем началась стычка с участием их партнеров.

Подколзин и Кребс продолжали выяснять отношения. Какое-то время от драки их удерживал лайнсмен, но затем дал бою состояться.

Российский форвард «Ойлерс» нанес несколько ударов и повалил соперника на лед. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Большинство участвоваших в голосовании посетителей портала HockeyFights (60%) отдали победу в бою Подколзину.

Сегодня Василий (14:41, «минус 1») также отметился 4 силовыми приемами и 1 блоком.