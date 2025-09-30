  • Спортс
💣 Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате

Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов.

Это соглашение стало самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме контракта.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком в лиге был Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», получающий в среднем по 14 млн долларов в год.

Рекорд по сумме одного контракта удерживал Александр Овечкин – 124 млн долларов за 13 лет от «Вашингтона» с 2008 по 2020 год.

Новый договор 28-летнего российского форварда начнет действовать с сезона-2026/27. За следующий чемпионат он заработает 9 млн долларов.

Капризов играет за «Миннесоту» пять сезонов. На его счету 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й

