Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков «Ванкувера», но записал в актив 9-ю победу в сезоне. Ему засчитали ассист при шайбе Джонса

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков «Ванкувера», но победил.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков в матче с регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (8:5).

Победа стала для 37-летнего россиянина 9-й в 14 играх в сезоне (88,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,80).

Кроме того, сегодня на Бобровского записали ассист при шайбе Сета Джонса в большинстве. Голкипер оставил ему шайбу за своими воротами.