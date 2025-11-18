Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков «Ванкувера», но записал в актив 9-ю победу в сезоне. Ему засчитали ассист при шайбе Джонса
Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков «Ванкувера», но победил.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 5 шайб после 15 бросков в матче с регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (8:5).
Победа стала для 37-летнего россиянина 9-й в 14 играх в сезоне (88,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,80).
Кроме того, сегодня на Бобровского записали ассист при шайбе Сета Джонса в большинстве. Голкипер оставил ему шайбу за своими воротами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
