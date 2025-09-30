Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»
В сентябре чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» в матче Кубка Лиги против «Амкала» (1:3). 38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти. Телеведущий заявил: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний».
«К нам приехал португальский пенсионер! Он будет в Медиалиге! Смотрите, он дает автографы, вау! Наши детишки с ним будут фотографироваться!
Вы это сейчас все серьезно? Вы на полном серьезе сейчас вот это выдаете в информационное пространство и устраиваете на эту тему шумиху? Ох, как не хватает СМЕРШа», – сказал Соловьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
