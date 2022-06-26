Овечкин забил за футбольное «Динамо», «Зенит» победил «Сочи», Ротенберг ударил клюшкой игрока, Бэйл в МЛС и другие новости утра

1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо». Российский хоккеист вывел москвичей на игру с клубом блогеров «Амкалом», забил победный гол после паса Федора Смолова пяткой и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. 36-летний спортсмен красиво хитанул соперника, помог «Динамо» одержать крупную победу (5:0) и стал лучшим игроком матча.

«Спартак» в первом матче при тренере Гильермо Абаскале сыграл вничью (2:2) с «Аланией» на сборах.

2. «Зенит» обыграл «Сочи» (1:1, по пенальти – 4:2) во втором матче Кубка PARI Премьер. Зелимхан Бакаев впервые забил за петербуржцев.

3. Новый владелец «Челси» обсуждал переход Криштиану Роналду с его агентом, но трансфер крайне маловероятен. «Манчестер Юнайтед» ожидает, что 37-летний португалец останется.

4. В рамках Дня Московского спорта в «Лужниках» Алина Загитова провела спарринг в боксе с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, Анна Щербакова вышла на баттл по брейк-дансу, Камила Валиева поучаствовала в фитнес-тренировке. Случился курьез: Загитову объявили как Валиеву.

5. Трансферы. Глушенков перешел в «Крылья Советов» из «Спартака». «Локомотив» отдал Кухту в аренду «Спарте». «Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры, чемпион России заплатит за колумбийского форварда 4 млн евро и бонусы. Клуб из Санкт-Петербурга отдаст Алберто в аренду «Коринтианс» и на сезон возьмет вратаря Ивана и вингера Мантуана. А с Клаудиньо связывалась «Бенфика», хавбеку поступает много запросов.

Бэйл переходит в клуб МЛС «Лос-Анджелес». «Бавария» изменила позицию по Левандовскому и готова продать игрока за 60 млн евро. «Арсенал» заплатит «Ман Сити» 45+10 млн фунтов за Жезуса. В «Челси» Тухелю пообещали 6 приобретений летом, Стерлинг, Дембеле, де Лигт, Ришарлисон, Кунде – в списке интересов. Миранчук может перейти в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа.

6. На чемпионате мира по водным видам Макинтош, Шестрем, Ресс и Мейлутите взяли золото, Пальтриньери победил с рекордом ЧМ и другие результаты.

7. Роман Ротенберг наотмашь ударил клюшкой по спине 21-летнего игрока во время турнира «3 на 3». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вновь посетила хоккейный турнир, на котором играл Дмитрий Воронков.

8. В 7-м туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий обыграл венгра Рихарда Раппорта и лидирует с отрывом в полбалла.

9. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн покрасил затылок в радужные цвета. В июне проходит ЛГБТ-прайд.

10. Стефанос Циципас выиграл титул в первом финале на траве, победив Роберто Баутиста-Агута на Мальорке. Квитова взяла 29-й титул в карьере, обыграв Алену Остапенко в Истбурне.

11. «Жирона» хочет пускать собак на матчи. Клуб, вернувшийся в высший дивизион Испании, считает: «Стадион – семейное место, нужно думать об уважении к животным».

Цитаты дня:

Павел Ростовцев: «Мне предлагали участвовать в акциях в поддержку Украины. Я ответил, что давал присягу России, не могу участвовать и идти против нашего президента»

Чеферин о жалобах Клоппа и Гвардиолы на календарь: «Играете меньше – получаете меньше денег. Жаловаться должны заводские рабочие с зарплатой 1000 евро»

«Кто лучше – Дзюба или Погребняк? Это все равно, что сравнивать вино Mont Blanc и «Казбек». Тренер фигуристов Мишин об экс-форвардах «Зенита»

Хэмилтон об отмене конституционного права на аборты в США: «Отвратительное решение, которое повлияет на миллионы наиболее уязвимых»

Рапино об отмене права на аборт в США: «Как же тяжело жить в стране, где женщин, геев, трансгендеров постоянно и безжалостно атакуют»

Алина Загитова: «Считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения»

Игорь Лещук: «Медийный футбол – это пародия на футбол»