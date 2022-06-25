Овечкин о хите против игрока «Амкала»: «Йоканович сказал: получай удовольствие, сыграй пару раз в тело – сыграл. Хоккейная ситуация»

Александр Овечкин поделился эмоциями от матча за футбольный клуб «Динамо».
Хоккеист вышел в стартовом составе бело-голубых в товарищеском матче против «Амкала» и забил гол на 11-й минуте после передачи Федора Смолова.
– Могло бы быть круче? Или круче быть не могло?
– Ну, мечта сбылась – забить гол. Был еще один момент, нужно было бить, но пытался найти на Смолова.
Нужно отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, под левую ногу. Ну и попал.
– Вы сегодня вывели команду с капитанской повязкой. Дебют – и сразу такое доверие.
– Спасибо огромное команде, руководству за этот прекрасный момент. Мой отец тоже играл в футбол, получил травму.
Вот момент (смотрит видео эпизода – прим. Sports.ru), надо было бить, но... Клоун на льду (смеется).
Я получил удовольствие, кайф. А вот силовой прием (игрок «Амкала» отлетел от Овечкина – прим. Sports.ru) – тут хоккейная ситуация. Игрой доволен.
– Что вам говорил Славиша Йоканович перед матчем, какую установку давал?
– Сказал: получай удовольствие. Вот и все. Сыграй пару раз в тело – сыграл, – сказал капитан «Вашингтона» в эфире в эфире «Динамо ТВ».