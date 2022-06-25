Овечкин о хите против игрока «Амкала»: «Йоканович сказал: получай удовольствие, сыграй пару раз в тело – сыграл. Хоккейная ситуация»

поделился эмоциями от матча за футбольный клуб .

Хоккеист вышел в стартовом составе бело-голубых в товарищеском матче против «Амкала» и забил гол на 11-й минуте после передачи Федора Смолова.

– Могло бы быть круче? Или круче быть не могло?

– Ну, мечта сбылась – забить гол. Был еще один момент, нужно было бить, но пытался найти на Смолова.

Нужно отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, под левую ногу. Ну и попал.

– Вы сегодня вывели команду с капитанской повязкой. Дебют – и сразу такое доверие.

– Спасибо огромное команде, руководству за этот прекрасный момент. Мой отец тоже играл в футбол, получил травму.

Вот момент (смотрит видео эпизода – прим. Sports.ru), надо было бить, но... Клоун на льду (смеется).

Я получил удовольствие, кайф. А вот силовой прием (игрок отлетел от Овечкина – прим. Sports.ru) – тут хоккейная ситуация. Игрой доволен.

– Что вам говорил Славиша Йоканович перед матчем, какую установку давал?

– Сказал: получай удовольствие. Вот и все. Сыграй пару раз в тело – сыграл, – сказал капитан в эфире в эфире «Динамо ТВ».