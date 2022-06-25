Переход Роналду в «Челси» крайне маловероятен. «МЮ» ожидает, что Криштиану останется

, скорее всего, не удастся подписать форварда «Манчестер Юнайтед» .

По информации The Telegraph, несмотря на то, что владелец «синих» обсуждал трансфер с агентом игрока Жорже Мендешем, шансы заключить сделку оцениваются как крайне невысокие.

Лондонцы сосредоточены на приобретении вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

При этом в считают, что Роналду не покинет команду этим летом, клуб желает продолжить сотрудничество с ним.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?