Переход Роналду в «Челси» крайне маловероятен. «МЮ» ожидает, что Криштиану останется

«Челси», скорее всего, не удастся подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
По информации The Telegraph, несмотря на то, что владелец «синих» Тодд Боэли обсуждал трансфер с агентом игрока Жорже Мендешем, шансы заключить сделку оцениваются как крайне невысокие.
Лондонцы сосредоточены на приобретении вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
При этом в «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду не покинет команду этим летом, клуб желает продолжить сотрудничество с ним.
Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?